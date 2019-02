'Escape Room': 'Iedereen zit op een tikkende tijdbom'

In de aardige horrorfilm ‘Escape Room’ proberen vijf individuen te ontsnappen uit een opeenvolging van kamers vol raadsels. En er is haast bij, want wie het hangslotje niet op tijd open krijgt, sterft een gruwelijke dood. Wij raakten na het kraken van een reeks codes levend en wel tot bij regisseur Adam Robitel .

Adam Robitel «Toen het script in mijn schoot viel, wist ik niet eens wat een escape room wás. Het concept is nochtans waanzinnig populair: alleen al in Los Angeles heb je er 500. Ik heb er bij wijze van research een paar bezocht, en ik moet zeggen dat ze knap in elkaar zitten. Ik voelde onmiddellijk dat er een horrorfilm in zat volgens de formule van de tien kleine indiaantjes, waarbij de deelnemers één voor één om het leven komen.»

HUMO En dat terwijl er niet eens een moordenaar aan te pas komt.

Robitel «Klopt. In mijn film is het geen seriemoordenaar, maar een kamer die de personages vermoordt (lacht). Nu, de grote uitdaging was om van ‘Escape Room’ iets méér te maken dan de zoveelste bloederige film vol martelwerktuigen en vallende messen. Ik heb teruggegrepen naar de beproefde methodes van Alfred Hitchcock: je wéét dat de personages op een tijdbom zitten, alleen weet je niet waar, wanneer of hoe de bom gaat ontploffen. Op die manier heb ik geprobeerd om er een psychologische rollercoasterrit van te maken.»

HUMO Werkten de ontsnappingskamers uit de film écht?

Robitel «De kamer met de bewegende muren alvast wel. Zodra ik ‘Cut!’ riep, vluchtte de acteur eruit weg alsof zijn leven ervan afhing (lacht).»

HUMO Iets anders: tot mijn ontgoocheling kregen de horrorfilms ‘Hereditary’ en ‘Suspiria’ geen enkele Oscarnominatie.

Robitel «Dat Toni Collette niet werd genomineerd voor haar fabelachtige vertolking in ‘Hereditary’, is een echte schande.»

HUMO Wordt het horrorgenre nog steeds niet serieus genomen?

Robitel «Ja. ‘Get Out’ kreeg vorig jaar wel vier Oscarnominaties, maar dat was geen pure horrorfilm. Ergens snap ik wel dat de Academy liever een positieve film als ‘Green Book’ bekroont dan een film als ‘Hereditary’, waarin mensen worden onthoofd en verbrand (lacht). Maar eerlijk gezegd: zolang de Academy het horrorgenre niet serieus neemt, kan ik de Oscars niet serieus nemen.»