'Temptation Island': de verleidsters gescreend. 'Complexe karakters vragen om een grondige studie'

Het bestaan is méér dan een kort en zinloos verblijf op een rondvliegende steenklomp die toevallig een dun atmosfeertje heeft, wat als grootste voordeel heeft dat we er ons collectief druk over kunnen maken. Waar ligt die meerwaarde dan? Wel, die zien we elke week in ‘Temptation Island’.

Want wie raakt niet ontroerd door die jonge mensen, die aarzelend hun eerste pasjes in het Volle Leven zetten? Wie wordt niet warm van die lenteachtige frisheid, dat kinderlijke geloof dat het leven een sprookje is, die zoete dromen van een gelukkig leven met die éne uitverkorene?!

Ook in dit seizoen worden acht jonge vrouwen opgevoerd, de zogenaamde verleidsters, die als hoogbegaafde feeën door het tropische paradijs zullen dartelen. Gedragstherapeut Kim Van Blader heeft de kandidates grondig gescreend, van teengelnagel tot hairextension, en zijn conclusies bestaan volledig uit bevindingen!

HUMO Wat mogen we dit jaar verwachten?

Kim Van Blader «Diepgang. Daar zijn de kandidates trouwens op geselecteerd. De bekoorlijke Lizzy heeft bijvoorbeeld alle kwaliteiten van een slet1. Ik verwacht dat ze het goed zal kunnen vinden met Trisha, die een onvervalste bitch2 is. Dat wordt mooi gecompenseerd door Kimberley, die een heel ander profiel heeft, want zij is een parel van een trut3.»

HUMO Was het eenvoudig om al die meisjes gedragswetenschappelijk te typeren?

Van Blader «Nee, complexe karakters vragen om een grondige studie. Emma leek op het eerste gezicht een doordeweeks fokwicht4, maar nader onderzoek wees uit dat ze tot de zeldzame groep van de Aldi-dellen5 behoort. Naomi heeft een vergelijkbaar profiel, maar die komt toch eerder in de buurt van een teef6.»

HUMO Dat lijkt me een breed gamma van persoonlijkheden.

Van Blader «Ja, en er is nog veel meer. Want met de vriendelijke Armanda hebben we een onvervalste snol7 in huis, terwijl Ayleen een pracht van een matras8 is. En dan is er nog Demi, een bijzonder raadselachtige vrouw. Is deze mysterieuze dame een kutwijf9? Zou kunnen, maar misschien ontpopt ze zich in de loop van het seizoen wel tot een regelrechte Action-hoer10! Het wordt in elk geval erg boeiend. Ik heb het al aan de Archives of Scientific Psychology laten weten: dit wordt één van de interessantere edities van ‘Temptation Island’.»

HUMO U hebt ons overtuigd. We zullen zeker kijken!

1 S.L.E.T. – Slim, luisterbereid, empathisch en toegewijd.

2 B.I.T.C.H. – Bedachtzaam, inlevend, tactvol, communicatief en hoogbegaafd.

3 T.R.U.T. – Tolerant, ruimdenkend, uniek en taalvaardig.

4 F.O.K.W.I.C.H.T. – Fijngevoelig, onafhankelijk, kritisch, wijs, intelligent, consciëntieus, hartelijk en talentvol.

5 A.L.D.I.D.E.L. – Analytisch, leergierig, doelgericht, integer, diplomatisch, evenwichtig en loyaal.

6 T.E.E.F. – Toegewijd, eerzaam, eerlijk, filosofisch.

7 S.N.O.L. – Sociaal, nieuwsgierig, onverschrokken en levendig.

8 M.A.T.R.A.S. – Muzikaal, analytisch, toegeeflijk, rechtvaardig, attent en spontaan.

9 K.U.T.W.I.J.F. – Kunstzinnig, uitzonderlijk, trouw, wilskrachtig, inspirerend, jofel en filantropisch.

10 A.C.T.I.O.N.H.O.E.R. – Ad rem, creatief, teamplayer, ijverig, oprecht, netjes, hartelijk, onbaatzuchtig, enthousiast en rustig.