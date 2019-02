Jan Mulder: 'De verdrietigste transfer aller tijden'

‘ Naast Parijs is Nantes de enige plaats waar ik het gevoel krijg dat er iets kan gebeuren,’ zei André Breton. De in 1896 geboren Franse schrijver was één van de grondleggers van het surrealisme, waarvan hij in 1924 het manifest schreef.

Nantes is de surrealistische stad. Inwoners en toeristen kunnen op twaalf meter hoge olifanten van aan elkaar gelaste stukken ijzer door de straten wandelen. In parken en stegen loeren histoires folles, het centrum wordt gesierd door in weelderige stijl opgetrokken passages vol overbodige ruimtes met deuren die nergens heen leiden. Ja, Nantes is een reisbestemming die ik graag eens uitgebreid zou aandoen.

Vorige week kreeg dat verlangen een kleine terugslag. Een doorgeslagen surrealistische voorzitter, een krankzinnig geworden bestuurslid of een veel te zakelijke en tevens doodsbenauwde geldschieter van de plaatselijke voetbalclub moet acuut door de angst zijn bevangen om het hem beloofde geld te zullen verspelen. Emiliano Sala (28), spits van FC Nantes, werd in de wintertransfermarkt, zoals u op televisie hebt gezien of in uw krant hebt gelezen, voor twintig miljoen euro gekocht door Cardiff City FC. Hij nam ontroerd afscheid van club en supporters, reed naar het vliegveld en vloog met een piloot in een eenmotorig vliegtuigje richting Cardiff. Boven het Kanaal begon de motor te haperen en Emiliano Sala sprak op zijn iPhone een hartverscheurend berichtje in voor zijn vader: ‘Het vliegtuig lijkt uit elkaar te vallen. Papa, ik ben bang.’ Daarna werd niets meer van hem en piloot David Ibbotson (60) vernomen.

Toen dacht het bestuur van FC Nantes aan het transferbedrag van twintig miljoen en dat ze er misschien naar zouden kunnen fluiten, waarop de penningmeester een aanmaning schreef aan Cardiff City: of het verschuldigde bedrag kon worden overgemaakt, anders zouden er gerechtelijke stappen volgen.

De voetbalwereld heeft al een aantal spectaculaire missers beleefd op transfergebied, maar nog nooit zo’n ongelooflijk staaltje ongevoeligheid als FC Nantes daar vertoonde. Ik heb geen idee hoe de club er financieel voor staat, maar liever waren wij voor altijd failliet gegaan dan in deze omstandigheden de voorbode van een deurwaarder op Cardiff City af te sturen.

Gelukkig zocht ik voor de correcte feiten van dit stuk naar een krant uit Nantes. Ik vond de website van de krant Ouest-France en las een opiniestuk over de verdrietigste transfer aller tijden.

Het zit zo. De brief van FC Nantes maakte deel uit van een standaardprocedure: op het moment dat het internationale transfercertificaat ingaat, wordt altijd een vordering naar de koper in kwestie gestuurd met een factuur voor de eerste betaling, in dit geval zes miljoen euro.

Ongelukkigerwijs gebeurde dat op 21 januari, de dag van het ongeluk. FC Nantes wist op dat moment nog van niets, maar Cardiff City ontving de brief pas toen het droevige nieuws bekend was geworden en de wereld rouwde om het verlies van Emiliano Sala.

City diende Nantes geïrriteerd van antwoord: dat ze de uitnodiging om de competitiewedstrijd FC Nantes – Saint-Étienne bij te wonen afsloegen, en bovendien ‘alle feiten wilden uitklaren’ alvorens tot betaling over te gaan. Nantes verweet het Cardiff-bestuur vervolgens onbetamelijk gedrag. Niet omgekeerd dus, zoals in de eerste helft van deze column werd verondersteld.

Wel weer betreurenswaardig: Nantes nam, nadat de irritaties waren ontstaan, twee gespecialiseerde advocaten in de arm om Cardiff te verplichten de eerste betalingen op hun rekening te storten. Indien de club uit Wales in gebreke blijft, zal Nantes de zaak aan de hoogste gerechtelijke organen van de FIFA voorleggen. Onfatsoen op misverstand. De dood en het voorschot. FC Nantes versus Cardiff City.