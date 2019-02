Hij vond een spoor naar de vermoedelijke dader in de 23 jaar oude moordzaak van Sally Van Hecke, die het gerecht nooit heeft kunnen oplossen. ‘Ik denk dat Claudy Pierret al veel eerder gevat had kunnen worden, en dat hij dan niet zoveel slachtoffers had gemaakt.’

'Ik had niet verwacht dat de speurders na twintig jaar zoveel energie zouden steken in het onderuithalen van het enige spoor dat ze aangeboden krijgen'

Anderhalf jaar geleden stapte Kurt Wertelaers naar het Antwerpse gerecht met een interessant spoor naar de vermoedelijke moordenaar van Sally, de nu 70-jarige Claudy Pierret. Hij zit een straf van twintig jaar uit voor de moord op twee andere vrouwen en komt in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Het oude moorddossier werd op basis van zijn informatie heropend, maar anderhalf jaar later is er nog geen doorbraak. Toen bekend werd dat Wertelaers zijn onderzoek uit de doeken zou doen in een docureeks en in een boek, reageerde het Antwerpse parket als door een wesp gestoken. Het Openbaar Ministerie stapte naar de rechter en vroeg om de uitzending te verbieden, omdat die het lopende onderzoek zou verbranden. De rechter heeft die eis verworpen.

Kurt Wertelaers «Ik ben eerlijk gezegd nogal geschrokken van de aanval van het parket. Ik zie niet in wat ik fout heb gedaan. In de zomer van 2016 ben ik in alle stilte samen met Lydia, de moeder van Sally, op zoek gegaan naar de moordenaar. Er was op dat ogenblik niemand meer met de zaak bezig. In 2005 was het dossier afgesloten. Tegen Lydia was gezegd dat ze zich erbij moest neerleggen dat de dader nooit gevonden zou worden.