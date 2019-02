'Bert Wagendorp: 'Stop met dat gezeur over doping en corruptie in de sport''

Mocht u nog nooit van de Kees Fens-lezing gehoord hebben: geen nood, wij ook niet. Wat u moet onthouden, is dat schrijver, Volkskrant-columnist en wielerliefhebber Bert Wagendorp ze dit jaar voor zijn rekening mag nemen. ‘Fictie moet de sport redden’, zo heet het traktaat dat hij nu woensdag in De Rode Hoed in Amsterdam zal voorlezen, en dat ook in boekvorm wordt gepubliceerd.

Bert Wagendorp «Sport op zich is betekenisloos. Een etappe in de Tour gaat van A naar B, en wordt gewonnen door renner X of Y. In wezen is dat volkomen oninteressant, tenzij de verslaggever over X weet te vertellen dat hij een boerenzoon is wiens moeder hem al jong ontvallen is, en wiens vader maar één been heeft. Het enige wat er in de sport toe doet, is het creëren van verhalen. Alleen zijn er erg weinig sportjournalisten die dat begrepen hebben. In de gemiddelde voetbaltalkshow zitten vier bloedserieuze heren een wedstrijd te analyseren alsof de wereldvrede ervan afhangt. Als de dóód zijn ze om een beetje relativering toe te laten, want wat blijft er voor hen nog over wanneer de kijker in de gaten krijgt dat het allemaal niet zo belangrijk is?»