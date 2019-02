Voor ‘Reizen Waes: Europa’, dat zondag aan de laatste aflevering toe is, volgde geluidsman Pascal Braeckman (56) Tom Waes opnieuw getrouw, naar alle uithoeken van ons continent. Om de enige geluidsman die bekend is bij het ruime publiek uit te horen over zijn ervaringen, moet ik naar zijn woning in Hoboken, na een huiveringwekkende reis waarvan ik het verslag wegens plaatsgebrek achterwege laat.