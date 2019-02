Zinderende play-offs lonken, maar eerst ontvangt het zondag Anderlecht. ‘Voetbal is emotie en rivaliteit, maar eens je vader wordt, begin je te beseffen dat er zoveel méér is in het leven.’

Refaelov daagt op in clubshirt en trainingsbroek. Mocht hij de interviewafspraak niet zijn vergeten, had hij zich wel piekfijn uitgedost, slaat hij mea culpa. En dus ontbloot hij maar het bovenlijf en gunt hij ons een blik op zijn tattoos.

Lior Refaelov «De oudste dateren van toen ik een jaar of 18, 19 was. Hoe gaat dat? Je bent jong en je wil een tattoo. Die grote op mijn rug is een feniks. Ik hou van het design en van het vuur, maar hij heeft geen speciale betekenis. Ik wou zomaar een tattoo, om er één te hebben. Mocht het kunnen, ik zou er een paar laten verwijderen.