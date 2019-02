25 jaar Saint Amour: 'Met slechte seks heb je het hele publiek mee'

Dimitri Verhulst

:: ‘Een lijfgeurtje’ ::

Dimitri Verhulst (46) trad in Saint Amour aan in 2004 en 2010, stak mee de grens over naar Nederland, en las ook voor in andere producties van Behoud de Begeerte.

Dimitri Verhulst «Ik ben iemand die gráág voorleest. Dat is niet zo evident als het klinkt, want veel auteurs stappen met een schurend minderwaardigheidscomplex het podium op – omdat ze het niet goed durven, of niet goed kunnen. Je kunt een fantastische schrijver zijn en toch niet bedreven zijn in het voorlezen – wat hem overigens niet minder fantastisch maakt. Maar ik doe het heel graag, en zeker op Saint Amour of andere producties van Behoud de Begeerte, omdat je altijd een fatsoenlijke microfoon krijgt. Je lacht, maar ook in 2019 heb je op literaire podia nog vaak gedoe met piepende microfoons en krakende boxen.

»De buitenlandse auteurs zijn altijd heel gelukkig op Saint Amour, want elders is het dikwijls een pak minder. Vorige zomer was ik in Zuid-Afrika op een festival met schrijvers uit meer dan dertig landen, en de kwaliteit van de geluidsinstallatie was bedroevend. Vlieg dan wat minder schrijvers uit de hele wereld naar Bloemfontein, dacht ik. Het is nog niet tot iedereen doorgedrongen dat een mooi decor en degelijk licht en geluid bijdragen tot de kwaliteit van zo’n avond.»