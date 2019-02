Twee maanden gratis UnCut kijken dankzij Humo? Deze topfilms moet u zien!

Hier met dat dekentje! Sinds september 2018 kan de Vlaamse filmliefhebber zich te goed doen aan UnCut , een streamingplatform à la Netflix dat zich specialiseert in kwaliteitsfilms. En het beste nieuws is dat Humo u volgende week twee maanden gratis UnCut cadeau doet!

:: DRIVE

Ryan Gosling die in een onmetelijk cool jasje achter het stuur van een snelle auto zit en de flikken in de nachtelijke straten van Los Angeles met een onovertroffen stuurmanskunst van zich af probeert te schudden: wat wilt u nog meer? Een spannende verhaallijn, zegt u? Een oogverblindende fotografie? Misschien een snuifje romantiek? Mooie bijrollen van Carey Mulligan, Oscar Isaac en Bryan Cranston? Nu en dan een lekker bloederige scène? Sfeervolle muziek van Cliff Martinez? Geen nood: u vindt het allemaal terug in ‘Drive’, een überstijlvolle thriller van één van de meest opwindende cineasten van onze tijd, de Deen Nicolas Winding Refn.

:: BOYHOOD

Zonder meer één van de allerbeste langspelers uit de duizelingwekkende cataloog van UnCut. Het wonder van de kinderdagen, het onvermijdelijke verlies van onschuld, de groeipijnen van de puberteit, de magische momenten die een tiener met z’n vrienden kan beleven, de vervoering van de eerste verliefdheid, de moeizame zoektocht naar je eigen persoonlijkheid, het onafwendbare voortschrijden der jaren, de tijd die als zandkorrels door je vingers glipt: regisseur Richard Linklater weet het allemaal te vatten in ‘Boyhood’, zijn over een periode van twaalf jaar gedraaide coming-of-ageprent die intussen de status van klassieker heeft.

:: ERASERHEAD

Het uit 1976 daterende regiedebuut van David Lynch blijft ook na al die jaren één van de uniekste, bevreemdendste én griezeligste filmervaringen aller tijden. Wie het aandurft te kijken, mag zich opmaken voor een nachtmerrie-achtige trip naar een geflipt universum dat wordt bevolkt door een hoop eigenaardige wezens, zoals ‘De man in de planeet’, een bloedende kip, een misvormde zuigeling en een dame die in een radiator woont. Leuk weetje: doordat de opnamen vijf jaar in beslag namen, diende hoofdacteur Jack Nance al die tijd met dat hilarische kapsel rond te lopen.

:: THE KING’S SPEECH

Tussen de meer dan duizend titels op UnCut treffen we niet alleen eigenzinnige kunstwerkjes aan, maar ook bekende Oscarwinnaars die hun fonkelende awards dubbel en dik hebben verdiend. Zoals ‘The King’s Speech’, een zalige crowdpleaser die in 2011 vier Oscars binnenhaalde. Het is genieten geblazen van de groeiende vriendschapsrelatie tussen de stotterende koning George VI (de fantastische Colin Firth) en zijn spraakleraar Lionel Logue (de al even geweldige Geoffrey Rush). Toppunt van ironie: Firth is in het echte leven een fervente tegenstander van het Britse koningshuis!

:: DANCER IN THE DARK

Wat zou een online collectie van kwaliteitsfilms zijn zonder een film van de Deense schokfilmer Lars von Trier? Een saai boeltje, ha! Gelukkig vinden we op UnCut twee Von Trier-toppers terug: ‘Melancholia’ (waarin Kirsten Dunst op het einde van de wereld wacht) en ‘Dancer in the Dark’, de meesterlijke musical uit 2000 die in 2017 opnieuw even in het nieuws kwam toen hoofdactrice Björk bekendmaakte dat de cineast haar tijdens de opnamen seksueel had geïntimideerd. Of het waar is dat Von Trier ermee heeft gedreigd om ’s nachts op haar balkon te klimmen kunnen we niet bevestigen, maar wij weten wél dat het ontroerende ‘Dancer in the Dark’ de tranen langs uw wangen zal doen streamen.

:: RUNDSKOP

De Vlaamse instantklassieker die van Matthias Schoenaerts een wereldster en van Michaël Roskam een in Hollywood gewild regisseur maakte. Een razend knap gefilmd en meesterlijk vertolkt noodlotsdrama over brandende liefde, dieptragische trauma’s, corrupte veeboeren, ongezonde hormonenshakes en opgezwollen schouderspieren.

Op UnCut vindt u overigens nog wel meer Vlaamse toppers: ‘D’Ardennen’, ‘De zaak Alzheimer’, ‘Brussels by Night’, ‘Crazy Love’, ‘De Witte van Sichem’, ‘Zaman’, ‘Het sacrament’, ‘Kid’, ‘Meeuwen sterven in de haven’, ‘Pulsar’ en zelfs ‘The Afterman’, de legendarische cultklassieker van Vlaanderens enige echte guerrillafilmer Rob Van Eyck!

:: PATERSON

Indiefilmer Jim Jarmusch heeft in zijn lange, wonderbaarlijke carrière al veel meesterwerkjes afgeleverd (‘Broken Flowers’, ‘Ghost Dog: The Way of the Samurai’), maar ‘Paterson’ is misschien wel zijn allermooiste. Met een prachtig oog voor het lyrische detail volgt Jarmusch de dagdagelijkse routine van Paterson (de magnifieke Adam Driver), een man die met een bus rondrijdt in New Jersey. Paterson schrijft ook gedichten: prachtige schrijfsels die deze ogenschijnlijk monotone film gaandeweg de allure geven van een verrukkelijke dichtbundel. Hartroerend hoogtepunt: de ontmoeting met de Japanner die ‘Aha’ zegt.

:: AMY

Met ‘Amy’ tekende regisseur Asif Kapadia (‘Senna’) voor één van de meest hartverscheurende documentaires van het voorbije decennium. Zelfs diegenen onder u die haar wereldhits ‘Rehab’ en ‘Back to Black’ niet kunnen uitstaan, zullen kilometers diep worden getroffen door de ontluisterende levensloop van Amy Winehouse, die in enkele jaren tijd van sympathieke zangeres aftakelde tot graatmager junkiewrak.

En UnCut heeft nog wel meer knappe documentaires in de aanbieding: in het magnifieke ‘Cave of the Forgotten Dreams’ neemt Werner Herzog u mee in de prehistorische grotten van Chauvet, in het indrukwekkende ‘Congo River’ varen we de Congostroom af, en de ultra-interessante docu ‘Roman Polanski: Wanted & Desired’ werpt een totaal ander licht op de verkrachtingszaak waarbij de Poolse regisseur betrokken raakte.

:: SON OF SAUL

Is het mogelijk om de horror van de Holocaust in een speelfilm te vatten? Stof voor discussie, maar ‘Son of Saul’ komt toch héél dichtbij. Dit absolute meesterwerk van László Nemes trekt u bij uw nekvel mee naar het brandpunt van de hel: het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. Het eindresultaat is rauwer dan Polanski’s ‘The Pianist’, compromislozer dan Spielbergs ‘Schindler’s List’, en onmetelijk veel gedurfder dan Benigni’s ‘La vita è bella’. Het gebonk van de joden op de stalen sluisdeuren van de gaskamers zal achteraf nog uren in uw hoofd nazinderen.

:: L’EMPIRE DES SENS

Velen hebben al eens gehoord van deze legendarische erotische cultclassic van de Japanse grootmeester Nagisa Oshima uit 1976, weinigen hebben ’m ook echt gezien. Maar dankzij een simpele klik met de muis kunt u zich vanaf nu in de knusheid van uw eigen woonkamer laten meeslepen door deze taboedoorbrekende klassieker over twee geliefden die zich verliezen in een spiraal van steeds wreder wordende sadomasochistische spelletjes. Wat die laatste scène met dat mes en dat geslachtsdeel betreft: probeer dát vooral niet thuis!

:: En verder...

Nog meer kwaliteitsfilms die u op UnCut maar voor het opscheppen hebt: het martial arts-meesterwerk ‘13 Assassins’ van Takashi Miike, de zielsaangrijpende Roemeense Gouden Palm-winnaar ‘4 Months, 3 Weeks and 2 days’, het übersensuele ‘A Bigger Splash’ (met de dansende Ralph Fiennes en Matthias Schoenaerts in zwembroek!), het ontroerende ‘A Single Man’ met Colin Firth, de wervelende Howard Hughes-biopic ‘Aviator’ van Martin Scorsese, De Franse classics ‘De battre mon coeur s’est arrêté’ en ‘De rouille et d’os’ van meesterfilmer Jacques Audiard, het magische meesterwerk ‘The Fall’ van Tarsem Singh, het heerlijk bevreemdende ‘Holy Motors’ van Leos Carax, ‘Ida’ (in 2015 de winnaar van de Oscar voor beste buitenlandse film), het magistrale ‘Incendies’ van Denis Villeneuve, de gewelddadige grootstadsfilm ‘La haine’, Ryan Goslings opmerkelijke regiedebuut ‘Lost River’, ‘The Machinist’ met de graatmagere Christian Bale, de Woody Allen-parels ‘Midnight in Paris’ en ‘Vicky Cristina Barcelona’, Guillermo del Toro’s wondermooie ‘Pan’s Labyrinth’, het schitterende ‘Nebraska’ van Alexander Payne, het monumentale ‘Paris, Texas’ van Wim Wenders, het hoogst merkwaardige ‘The Lobster’ van Yorgos Lanthimos, het diep verontrustende ‘We Need to Talk About Kevin’ en nog ontzaglijk veel méér. James, de dipsaus!