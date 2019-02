Alexander Naessens verloor zijn vrouw bij de aanslag van IS in New York: 'Ann-Laure is de vrouw van mijn leven, of ze er nu is of niet.'

'Er wordt te weinig gepraat over de dood. Ik raad iedereen aan om er met z'n partner over te praten, en te vragen: 'Wat als ik er morgen niet meer ben?''

Ann-Laure vertrok eind oktober 2017 met grote verwachtingen op citytrip naar New York, samen met haar mama en twee zussen. ‘Ze had het verdiend,’ zegt haar man Alexander Naessens. ‘Eindelijk was er tijd om even te bekomen na een druk jaar.’ Hij kon onmogelijk bevroeden dat hij op 11 november, net voor hun vijfde huwelijksverjaardag, haar afscheidsrede zou houden, in dezelfde kerk waar ze waren getrouwd. Op grote schermen was tot buiten te volgen hoe hij op emotionele wijze het woord voerde. ‘Ik vrees ervoor, maar ik hoop dat je vanop één of andere plaats meekijkt hoe het met de kindjes gaat, hoe zij volwassen mannen zullen worden en hoe hun vader er alles aan zal doen om hen gelukkig te maken. Ik beloof dat je trots op mij zult zijn. Het gemis zal immens zijn, de liefde zal voor altijd even groot blijven. Vaarwel, liefste schat, het ga je goed.’

ALEXANDER NAESSENS «Het was altijd de droom van mijn schoonmoeder geweest om New York te bezoeken. Ze had al twee keer kanker overwonnen, en nu haar drie dochters volwassen waren, wilde ze eindelijk die droom waarmaken en eens écht van het leven genieten.

»Voor Ann-Laure en mij was het een druk jaar geweest. We hadden de bouw van ons huis afgerond en we hadden ons tweede kindje gekregen. Die eerste drie maanden hadden we moeilijke, uitputtende nachten beleefd. Maar omdat Ann-Laure net gestopt was met borstvoeding geven, kon ze ingaan op de invitatie van haar moeder. Ze verdiende het om er eens even tussenuit te zijn. Ik heb haar met veel plezier zien vertrekken, op zaterdag in alle vroegte. Ik lag nog in bed toen ze mij een kus kwam geven. ‘Schat, ik ben weg,’ zei ze. Dat was de laatste keer dat ik haar levend heb gezien.»