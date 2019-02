Tien jaar na het debuut ‘To Lose My Life…’ brengt het Londense trio White Lies zijn vijfde schijf uit, toepasselijk ‘Five’ getiteld. Het is hun meest gedurfde plaat tot dusver, maar frontman Harry McVeigh (29) is er gerust in: ‘Ik heb nu pas het gevoel dat we blijvers zijn. Gelukkig maar, want dit is het enige wat ik kan.’