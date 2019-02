De Antwerpse razzia's tegen Joden in 1942: 'In Brussel hadden ze nooit de politie voor razzia's durven inzetten, maar in Antwerpen kon het wel'

In Antwerpen woonden veel arme Joden die uit Oost-Europa afkomstig waren en een gemakkelijke prooi voor de nazi's.. Daarmee kan men een groot deel van de Joden in Brussel niet vergelijken. Velen hadden in de hoofdstad bedrijven die min of meer met rust gelaten werden of werkten in de financiële wereld, met name de banken en de toenmalige zo geheten wisselagenten. Op de Stalingradlaan was er zelfs een kantoor van één van die belangrijke wisselagenten waar Duitse officieren hun (gestolen) geld kwamen omzetten in goudstaven, gezeten naast Belgische burgers in dezelfde wachtkamer die er hetzelfde deden. Belgische Joden uit de financiële wereld droegen geen Davidster in tegenstelling tot de gewone Joden. En 's avonds en 's nachts gingen zij samen met hun werkgevers en Duitse officieren op restaurant en vermaakten ze zich in het bekende cabaret " Chez Paul". Veel later heb ik veelvuldig contacten gehad met Joden uit dat bevoorrechte milieu, onder meer een mevrouw Tannenbaum die me heel dit verhaal vertelde. Zij droeg uiteraard ook geen Davidster. Veel gewone Joden werden beschermd door de rijkeren. Ze werden met rust gelaten. Dat maakte grotendeels het verschil uit tussen de Antwerpse en Brusselse Joden. Dat heb ik nog in geen enkel boek gelezen, maar dat blijkt de hoofdreden te zijn geweest volgens mevrouw Tannenbaum.