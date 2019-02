(Verschenen in Humo 3519/07 op 12 februari 2008)

Het was een kerstavond. Ik had al wat ervaring, zij niet. Toen het niet echt wou lukken, begon ze te freaken. Zij vluchtte het huis uit, ik liep haar achterna, maar met haar haarspeld sloeg ze mijn hoofd tot bloedens toe. Tot overmaat van ramp kwamen toen net twee politieagenten langs, die haar vroegen of ik haar lastig viel! Gelukkig zei ze van niet, of ik had het nog mogen uitleggen op het politiebureau. Ze is niet meer meegekomen; ik heb dus zelf met mijn kerstman mogen spelen... Ho ho ho... (Filip, toen 18 jaar)

