'Als je mottig wordt van rook, ga dan godverdomme in de buurt van niet-rokers rondhangen'

Ik ben begonnen met roken op m’n negende. Ik zag iedereen rondom mij paffen als een bosbrand, en ik dacht: als het zo zit, kan ik het net zo goed ook doen. Ik jatte een Groene Saint Michel uit het pakje van m’n vader en ging aan de achterkant van het erf, verdoken achter een paar populieren, die eerste sigaret opsteken.

Ik nam een trek, inhaleerde als een idioot, en besefte meteen: dit is het lekkerste wat een mens kan overkomen. En zo ving de carrière aan van één van de meest overtuigde, leuke, knappe, interessante, imposante, toffe rokers van ons land. Van m’n ouders mocht ik op die jonge leeftijd natuurlijk nog niet roken, maar in het geheim kun je van alles doen, ook een sigaret of vijftien per dag consumeren. Later, toen ik als roker uit de kast was gekomen, vond ik vijftien per dag te weinig.

Ik trok m’n gemiddelde op naar veertig per dag, en pas dan kun je je een echte roker noemen. Ik rookte overal, in m’n woonkamer, in m’n keuken, in m’n badkamer, in m’n toilet, in m’n kelder, op m’n zolder, en buitenshuis op straat, in het bos, in het park, en in Nevele tijdens de openluchttentoonstelling van de pentekeningen van Hugo Claus, en daar heb ik trouwens Hugo Claus zelf nog een sigaretje aangeboden, en samen zaten we in de berm te roken, en Hugo Claus zei: ‘Wanneer zal ik eindelijk ’ns een goed gedicht schrijven?’ en ik zei, eerlijk als ik ben: ‘Waarschijnlijk nooit van je leven, Hugo.’

Overigens rookte ik ook in openbare instellingen, ziekenhuizen, luchthavens, musea en de VRT-gebouwen. Indertijd mocht dat nog allemaal. Tijdens de opnames van programma’s van de VRT, en ook van VTM, zat ik de ene sigaret na de andere te roken, bijvoorbeeld bij ‘Nachtwacht’, ‘De laatste show’, ‘Wie schrijft die blijft’, en pakweg ‘Tien om te zien’, waar ik één keer als achtergrondzanger heb opgetreden toen Willy Sommers ‘Als een leeuw in een kooi’ performde, want Willy en ik zijn altijd goeie gabbers geweest, en hij had me gevraagd om, voor de gein, mee op het podium te staan tijdens het kwelen van z’n grote hit, en dat deed ik dan maar, zij het vermomd, met een pruik, een baard, een zonnebril, en uiteraard een L&M in m’n ene mondhoek.

Later schakelde ik over naar Marlboro Gold, omdat die langer zijn, en gezonder. Af en toe stierf er wel iemand aan longkanker, maar verder was er niks aan de hand, en die longkanker had trouwens vaak te maken met het inademen van fijn stof en al die shit, en niet met de sigaret. Maar het tij keerde, en langzamerhand werd roken beschouwd als dom, achterlijk, gevaarlijk en asociaal. Men haalde er zelfs gemanipuleerde statistieken bij, die moesten bewijzen dat niet alleen de roker last had van z’n roken, maar ook de mensen rondom hem of haar, de zogenaamde ‘meerokers’. Dat is natuurlijk je reinste bullshit, plus, als pipo’s in de buurt van een roker vrezen dat ze er mottig van zullen worden, dat ze dan godverdomme in de buurt van niet-rokers gaan rondhangen.

Het ging van kwaad naar erger. Nergens mocht je meer een sigaret opsteken, of je werd beschouwd als een misdadiger. Zwangere vrouwen werd afgeraden om te roken, en evengoed vrouwen die in de verste verte níét zwanger waren, pubers werd afgeraden om te beginnen met roken, oude mensen die al hun hele leven rookten werd afgeraden om ermee door te gaan, en opeenvolgende ministers van Gezondheid stonden schijnheilig voor de camera’s te verklaren dat je van roken wel honderd ziektes kon krijgen. Toen verschenen de waarschuwingen op de pakjes, eerst nog in redelijk kleine letters, later in kanjers van letters. ‘Roken is dodelijk’, ‘Roken vergroot de kans op impotentie’, ‘Van roken kun je blind worden’, en dat soort onzin, en dan ging men er ook nog ’ns gemanipuleerde foto’s bij afdrukken, van bruine longen, klojo’s die ten gronde waren gestuikt met hartaanvallen, en onnozelaars die aan een beademingsmachine lagen.

Allemaal fake. En het houdt niet op. Binnenkort worden alle pakjes, van welk merk ook, olijfgroen, en ook de slogans worden uitgebreid, onder andere met ‘Van roken krijg je het vliegend schijt’, ‘Wie rookt moet negen jaar de gevangenis in’, ‘Roken zorgt ervoor dat je clitoris ineenkrimpt’, ‘Hou op met roken of ik sla op je bakkes’, enzovoort enzoverder, kortom, men wil het roken simpelweg honderd procent uitbannen in onze maatschappij, terwijl de sigaret de beste, de mooiste, en de bruikbaarste uitvinding is die de mensheid ooit heeft bewerkstelligd. Ik steek er thans dus nog eentje op.