Extreem grappig of ongelofelijk flauw: Jeroen Meus wordt de nieuwe Bart De Pauw

'Weinig kijkers zullen zeggen: 'Kom terug, Bart, alles is vergeten en vergeven!'

Jeroen Meus

Jeroen Meus is niet alleen de nieuwe presentator, maar ook de man die ervoor heeft gezorgd dat er überhaupt een nieuw seizoen van ‘Twee tot de zesde macht’ is. Toen de zaak-Bart De Pauw begin november 2017 losbarstte en de VRT besliste om de zondagavondquiz van het scherm te halen, nam Jeroen Meus een ‘impulsieve en achteraf bekeken vooral ook buitengewoon naïeve beslissing’.

Jeroen Meus «Vijf seizoenen lang ben ik een vast decorstuk geweest in de quiz. In elk seizoen dook ik zeker drie keer op als panellid, telkens met geweldig veel plezier. Ik ken de mensen van productiehuis Koeken Troef ook goed, het zijn stuk voor stuk fantastische televisiemakers. Toen bekend werd dat ‘Twee tot de zesde macht’ drie afleveringen vóór het einde zou worden stopgezet, heb ik diezelfde avond nog in een bevlieging naar Olivier Goris (netmanager van Eén, red.) gebeld, met wie ik een erg goede band heb: ‘Ollie, luister: het decor staat daar en de kandidaten zijn er. Waarom kunnen we het seizoen niet afwerken met gastpresentatoren? Ik presenteer een aflevering, Tom Waes een tweede, en Kobe Ilsen of Tom Lenaerts de laatste.’ Verregaand onnozel natuurlijk, want je neemt niet zomaar even de rol van quizmaster over in een primetimeprogramma, en al helemaal niet in ‘Twee tot de zesde macht’.»