De 7 Hoofdzonden van Bruno Vanden Broecke: 'Ik drink thuis al jaren geen druppel meer, omdat ik naar alcoholisme neig'

'Ten tijde van 'Het eiland' was ik 28 en werd ik 44 geschat. Nu bén ik 44, en schatten ze me 28 (lacht). Ik heb vrede met dat kale hoofd, en volgens mij zíé je dat'

Het meest markante aan ‘Trio’ – behalve het feit dat er geen montage aan te pas lijkt te zijn gekomen, en je anderhalf uur lang één ononderbroken scène op je bord krijgt – is dat Ruth Beeckmans, Matteo Simoni en Bruno Vanden Broecke de film eigenhandig geregisseerd en geproducet hebben.

Bruno Vanden Broecke «Aanvankelijk wisten we echt van toeten, maar met wat hulp hebben we toch ab ovo een heuse film in elkaar gebokst. Hoe ‘Trio’ het ook doet, dat leerproces pakken ze ons niet meer af.»

HUMO Ab ovo: alleen de burgemeester van Antwerpen jongleert even achteloos met Latijnse termen.

Vanden Broecke «Ik heb klassieke filologie gestudeerd, hè. Dat gaat er nooit meer uit. En omdat ik wist dat we het vandaag over mijn 7 Hoofdzonden zouden hebben, heb ik die thuis even in het Latijn gememoriseerd. (Schraapt de keel) Ira, luxuria, acedia, avaritia, superbia, gula en invidia. Waren er dat zeven? Voilà, dan kunnen we beginnen.»

Gulzigheid

Vanden Broecke «Ik heb altijd graag en vooral véél gegeten en gedronken, en ik heb nooit zin gehad om na te gaan wat die levensstijl met mijn gezondheid deed. Maar op mijn 40ste, vier jaar geleden, heb ik op aanraden van mijn vrouw Evie m’n bloed laten onderzoeken. Dat heeft, zonder overdrijven, mijn leven gered. Ik bleek zulke waanzínnig hoge cholesterolwaarden te hebben dat zelfs de dokter ervan schrok – het kwam erop neer dat ik op het punt stond om een zware beroerte te krijgen. Dat is zo goed als zeker een genetische erfenis van mijn vader: zijn familie is voor mij één grote zwarte vlek, want hij was een wees.