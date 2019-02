Het dagboek van een klimaatactivist Anuna De Wever (2): 'Ik mag een TED-talk geven: awesome!'

Zaterdag 9 februari

Teambuilding

Het ontslag van Joke Schauvliege zindert na. In De Morgen insinueert Wouter Beke dat ik mediatraining heb gekregen van Greenpeace. Wat? Never!

Ik vind het net goed dat ik zo spontaan ben. Hij zei ook dat onze klimaatmarsen gekaapt zijn door extreemlinks. Eerlijk: ik snap niet eens wat hij bedoelt. Is het raar dat de PVDA meeloopt op onze marsen? Of een paar hippies? Natuurlijk niet: zij willen allemaal een beter klimaatbeleid. Youth for Climate is compleet neutraal, om de simpele reden dat het klimaat niet links of rechts is. Zo frustrerend, altijd maar in hokjes duwen.

Tot vier uur ben ik thuis druk bezig met de mensen van ‘Pano’, die me nog altijd volgen voor een reportage. Daarna heb ik een meeting met een jongen van Youth for Climate. Ik wil met hem onze strategische aanpak bespreken. Iedereen denkt dat het makkelijk is om elke week duizenden mensen in Brussel te krijgen. Niet, dus.