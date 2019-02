'Een vrouw kopen om mee te trouwen is bizar genoeg moeilijker dan er één kopen om te misbruiken'

HUMO Heb je een paar jaar geleden niet precies hetzelfde gedaan in ‘Axel opgelicht’?

Axel Daeseleire «Nee, dat was toch echt iets anders. ‘Trafiek Axel’ is journalistiek relevanter dan ‘Axel opgelicht’. De toon is ook ernstiger: er zitten minder knipogen en vrolijke noten in. De thema’s zijn dan ook behoorlijk zwaarwichtig: als je het hebt over kinderhandel, om maar iets te noemen, is humor niet op z’n plaats.»