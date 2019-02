Uit de platenkast van Mauro: 'Kundalini Meditation Music'

Ooit had ik de eer om in een uitgebreide gelegenheidsgroep te zitten met een aantal uitstekende improvisatoren, waaronder Jaki Liebezeit, de ondertussen overleden drummer van Can. Tot ingehouden ergernis van verschillende muzikanten weigerde Jaki iets anders te spelen dan de befaamde motorik beat.

Een klassieke krautrockgroove – denk ‘Red Eyes’ van The War on Drugs – die hij elke avond twee tot drie uur lang met Germaanse precisie volhield. Zelf was ik nog te jong en geïntimideerd door deze trouwens erg sympathieke legende om ertegenin te gaan. Achteraf gezien gaf hij niets minder dan een demonstratie van hoe de radicale Duitse undergroundrock uit de jaren 70 aangevoeld moet hebben. Geen gezeik, iedereen stoned richting kosmos... oder verpiss dich!

Ik heb dus niets dan begrip voor de keuze van Bhagwan Shree Rajneesh – later bekend als goeroe Osho – voor krautrocker Georg Deuter als hofcomponist. De hoestekst van ‘Kundalini Meditation Music’ liegt er niet om. Het duo Rajneesh-Deuter ziet het groots en belooft niets dan uitzinnig geluk. ‘Een feestelijke catharsis.’ ‘Een genot, een zegening.’ ‘Naar de onschuld van ons oerlichaam.’ Wow! Laat maar komen, zou ik zeggen. En het klinkt nog best goed ook. De eerste track is etnische percussie met een modulaire synth erover, een soort Tomorrowland voor pygmeeën.

Nummer twee is progressive house, live ingespeeld door een Can-tributeband van hobbits. Track drie is het chill-outgedeelte, met een coole DIY-home recording vibe. Relax... alles komt goed, lijkt de brave Bhagwan uit te stralen op de hoesfoto, terwijl hij tevreden indut. Alles komt goed, idiote westerlingen.