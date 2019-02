De Oscar voor Onherkenbaarheid: Christian Bale (Dick Cheney in 'Vice'): 'Dat hele Oscargedoe interesseert me geen reet'

'Ik leef constant met de vrees dat ik mezelf voor de camera belachelijk ga maken'

Vice’, een vermakelijke biopic over de Amerikaanse politicus Dick Cheney, ontving in totaal acht Oscarnominaties: Beste Film, Beste Regie, Beste Montage, Beste Mannelijke Bijrol, Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Scenario, Beste Make-up en Beste Acteur. Zeker die laatste twee zijn dubbel en dik verdiend: geholpen door een subtiele laag grime en een arsenaal levensechte gezichtsprotheses kruipt Bale, de specialist van de gedaanteverwisselingen, met griezelige perfectie in de huid van Cheney. Voor de klimaatbrossers onder u: Dick Cheney was van 2001 tot 2009 de vicepresident van George W. Bush, al is het wellicht correcter om te stellen dat Bush de handpop was van de übermachtige Cheney. In levenden lijve spreekt de 45-jarige ster uit ‘The Machinist’ en de ‘Batman’-trilogie met uiterst zachte stem, zodat we ons bijna verplicht zien om onze recorder pal onder zijn grungy baardje te houden.