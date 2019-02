Humo's pronostiek: 'En de Oscar gaat naar...'

Op zondag 24 febrauri worden in het Dolby Theatre in Los Angeles de Oscars uitgereikt. Geen zin om uw wekker te zetten? Geen nood, wij vertellen u nu al wie (waarschijnlijk) er met een beeldje naar huis gaat...

Beste Film

De genomineerden: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘The Favourite’, ‘BlacKkKlansman’, ‘Black Panther’, ‘Green Book’, ‘Vice’, ‘A Star Is Born’ en ‘Roma’.

Onze favoriet: ‘Roma’. Bekijk die genomineerden: wat een diversiteit! Drie films appelleren in meer of mindere mate aan de Afro-Amerikaanse renaissance in de cinema, één film draait rond een homoseksuele artiest, één gaat over een arm dienstertje van indiaanse komaf, en met wat goeie wil kun je ‘The Favourite’ beschouwen als een film over female empowerment. ‘Roma’ heeft het allemaal: Alfonso Cuaróns eerbetoon aan zijn Mexicaanse dienstmeisje is én sociaal geëngageerd, én prachtig gefotografeerd, én diep ontroerend.

De winnaar: ‘Roma’. En zo zal geschiedenis worden geschreven: voor de allereerste keer zal een Netflixfilm de Oscar voor Beste Film winnen. Tenzij dat Netflixlogo natuurlijk net de reden is waarom de Academy ‘Roma’ níét gaat bekronen. In dat geval komt het lekker conventionele ‘Green Book’ op de voorgrond, één van de meest bewierookte films van het jaar en reeds winnaar van drie Golden Globes. Twintig jaar geleden zou ‘Green Book’ zeker hebben gewonnen, anno 2019 zoemt er misschien iets te veel controverse rond deze buddy movie. De familie van Doc Shirley heeft de film één grote symfonie van leugens genoemd, Viggo Mortensen heeft tijdens een vraaggesprek nogal ongelukkig het N-woord gebezigd, er is een tweet opgedoken waarin co-scenarist Nick Vallelonga de moslims beledigt en tot overmaat van ellende is bekend geraakt dat regisseur Peter Farrelly twintig jaar geleden voor de ogen van Cameron Diaz met zijn piemel heeft staan zwaaien. Die backlash zal ‘Green Book’ wellicht fataal worden, dus toch: ‘Roma’. Of springt er totaal onverwacht een zwarte panter op het podium?

Beste Acteur

De genomineerden: Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rami Malek, Viggo Mortensen en Christian Bale.

Onze favoriet: Christian Bale. Indrukwekkend hoe Bale zich in de giftige komedie ‘Vice’ niet alleen het uiterlijk, maar ook de ijskoude blik en de typische gebaartjes van vicepresident Dick Cheney heeft eigen gemaakt. En wordt het gewoon niet eens tijd dat de beste kameleonacteur van zijn generatie (‘The Machinist!’) de hoogste award binnenrijft?

De winnaar: Rami Malek. Gek eigenlijk. Toen het matige ‘Bohemian Rhapsody’ vijf maanden geleden in première ging, kon alleen de vertolking van Malek op enige clementie bij de critici rekenen. Een Oscar? Nee, zo goed was hij nu ook weer niet. Maar toen de film enigszins onverwacht wereldwijd een grote hit werd, begon Malek aan zijn opmars. Intussen won hij al de Golden Globe voor Beste Acteur én de Screen Actors Guild Award (dé graadmeter voor de Oscars), waardoor hij ineens dé te kloppen man is. He wants it all and he wants it now!

Beste Actrice

De genomineerden: Lady Gaga, Melissa McCarthy, Olivia Colman, Yalitza Aparicio, Glenn Close.

Onze favoriet: Glenn Close. Alle waarnemers zijn het er gloeiend over eens dat dit de spannendste race is, met drie topkandidates die evenveel kansen worden toegedicht: Close, Gaga en Colman. En hoewel ‘The Wife’ allesbehalve een denderende film is, vinden wij Close de fijnzinnigste van de drie.

De winnares: Glenn Close. Weet u wat het is? Soms duurt het een tijdje voor een acteur of een actrice eindelijk van de Academy de erkenning krijgt waar hij of zij al jaren recht op heeft. Close werd al zeven keer genomineerd, maar won nog nooit. Op 24 februari zal deze grote dame van de Amerikaanse cinema eindelijk haar Grote Moment beleven.

Beste Mannelijke Bijrol

De genomineerden: Adam Driver, Mahershala Ali, Sam Rockwell, Sam Elliott en Richard E. Grant.

Onze favoriet: Sam Elliott. Het beste aan ‘A Star is Born’ was de interactie tussen de twee broers, gespeeld door Elliott en Bradley Cooper. En o, wat zouden wij de fantastische karakteracteur uit ‘Mask’, ‘Road House’ en ‘Tombstone’ graag eens met die onnavolgbare basstem van hem een Oscarspeech horen afsteken!

De winnaar: Mahershala Ali. De overwinning van Ali snijdt hout: ‘Green Book’ is bovenal een film die wordt gedragen door de acteurs. Reken daarbij dat Ali al een Golden Globe, een Bafta Award en de Critics’ Choice Award op zak heeft, en je weet dat hij gebeiteld zit.

Beste Vrouwelijke Bijrol

De genomineerden: Emma Stone, Regina King, Rachel Weisz, Marina de Tavira en Amy Adams.

Onze favoriet: Regina King. Regina wíé? Deze prachtige actrice schitterde eerder in ‘The Leftovers’, ‘The Big Bang Theory’ en ‘Ray’ en maakt in ‘If Beale Street Could Talk’ ongelooflijk veel indruk als de getergde moeder van Tish.

De winnares: Regina King. Die zielsontroerende confrontatie van Tish’ mama met de kroongetuige in een verkrachtingszaak is de scène die haar de Oscar zal bezorgen.

Beste Regisseur

De genomineerden: Spike Lee, Adam McKay, Pawel Pawlikowski, Alfonso Cuarón en Yorgos Lanthimos.

Onze favoriet: Alfonso Cuarón. Opvallend is dat in deze categorie slechts één blanke Amerikaan werd genomineerd, Adam McKay. Voor de rest: een Afro-Amerikaan, een Mexicaan, een Pool en een Griek. Maar geen enkele vrouw: waar verdorie is Chloé Zhao, de regisseuse van het magnifieke ‘The Rider’?

De winnaar: Alfonso Cuarón. Maar hou, terwijl de camera in split screen de gezichten van de vijf genomineerden in beeld neemt, Spike en Yorgos in de gaten! Want op één van die twee smoelen zou zich op het moment suprême weleens een hemelsbrede lach kunnen aftekenen.

Beste Niet-Engelstalige Film

De genomineerden: ‘Werk ohne Autor’, ‘Cold War’, ‘Caphernaum’, ‘Roma’, ‘Shoplifters’.

Onze favoriet: ‘Roma’. Hé, patjakkers van de Academy, waarom staat ‘Girl’ hier niet tussen?! Eerlijk gezegd weten we niet of het reglement van de Academy toestaat dat éénzelfde film zowel de Oscar voor Beste Film als die voor Beste Niet-Engelstalige film pakt. Maar van ons mag het.

De winnaar: ‘Cold War’. Omdat ‘Roma’ Beste Film wordt, ligt de weg wijd open voor ‘Cold War’. Maar wacht! Een ander scenario is dat ‘Green Book’ Beste Film wordt, en ‘Roma’ als troostprijs de Award voor Beste Buitenlandse Film krijgt. Nu nog onze smoking naar de droogkuis brengen.