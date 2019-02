Caroline Vereenooghe, de nieuwe vriendin van Karl Vannieuwkerke. 'Hij is niet gewend dat iemand hem op zijn plaats zet'

Op het WK veldrijden in Denemarken kon niemand naast de draak van een muts kijken die Karl Vannieuwkerke op het hoofd had. Daar moest wel een weddenschap mee gemoeid zijn, leek het, en dat was ook het geval. De uitdager heette Caroline Vereenooghe, dierenarts van professie en de nieuwe liefde van het sportanker, en de inzet was sushi en een voetmassage: ‘We zouden nooit bij elkaar gepast hebben als we even oud waren geweest.’