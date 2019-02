Ik staar naar mijn wandkast vol persoonlijke, oude archieven. Af en toe grijp ik ernaar terug en blader ik wat door het verleden. Veel vrolijker word ik daar doorgaans niet van. Het zijn mapjes vol misdaadverhalen. Krantenartikelen uit periodes dat er nog geen elektronisch archief was. De oudste zaken dateren uit mijn tijd als student journalistiek. Hier en daar staan wat persoonlijke aantekeningen. Er zitten veel cold cases tussen.

Onopgehelderde zaken hebben me altijd geboeid. Dat is ook de reden waarom ik in 2013 en 2014 in mijn schaarse vrije tijd een opleiding tot privédetective volg in het buitenland. Ik leer dankzij die opleiding erg boeiende mensen kennen, en ik leer nieuwe onderzoekstechnieken. Ik richt in alle stilte een bureau op: Bureau Van Meerbeeck. Hooguit een paar vertrouwelingen weten van het bestaan af. Ik ben dan ook niet van plan om er een klassiek detectivebureau van te maken. Zo zijn er genoeg. Doe mij maar zaken waar niemand nog mee bezig is en waar niemand nog wakker van ligt, behalve de nabestaanden. De zaken uit mijn wandkast.

Een mapje met wat oude krantenknipsels rond de zaak-Sally Van Hecke is het laatste dat ik open die zomerdag in 2016. Onopgehelderde moord, staat op de map. Vermoord teruggevonden op 10 augustus 1996 op Linkeroever. Dossier afgesloten in 2005, lees ik. Zonder moordenaar. Ik ga er niet flauw over doen: ik heb altijd een gutfeeling gehad over wie de moordenaar is. Ik heb het ook altijd vreemd gevonden dat ik nooit ergens had gelezen dat hij een verdachte was in de zaak, of dat de politie op z’n minst in zijn richting had gezocht. Als ik het dossier over Sally doorblader, is er maar één naam die door mijn hoofd schiet. Die van hem. Wat als hij het geweest is?