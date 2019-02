Wie is Dries Van Langenhove? Humo sprak met zijn vrienden, hemzelf én Theo Francken. 'Hij is niet bereid de macht te delen'

'Als we een echte verandering in Vlaanderen willen, moeten Vlaams Belang en N-VA een coalitie sluiten'

Op een zes jaar oude foto op Instagram zit Theo Francken, omringd door vijf met pet en lint getooide studenten, op de bank voor een grote vlag van hun club, het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) van Gent. Hij heeft een glimlach van oor tot oor. Ook de studenten stralen, trots dat ze deze grote vis hebben kunnen vangen. In ruil voor hun verzamelde spaarcenten, die naar een Leuvens buurthuis zijn gegaan, heeft de aankomende ster van de N-VA voor hen gekookt. ‘Het was de eerste keer,’ zegt Theo Francken, ‘dat ik Dries Van Langenhove ontmoette.’

Van Langenhove is de tweede van rechts. Hij is pas 20, zijn gelaatstrekken zijn nog jongensachtig, hij draagt voor de gelegenheid een jeans onder zijn hemd. Wie het fenomeen Dries Van Langenhove wil begrijpen, moet die foto goed bekijken. Op dat beeld staan de drie mensen die hem gemaakt hebben tot wie hij nu is.

Tussen Van Langenhove en Francken zit Bo De Geyndt, de jongeman die de foto heeft gepost. De Geyndt is in 2013 een Jong N-VA’er uit Ternat. Hij heeft het jaar daarvoor zijn eerste zomer bij Génération Identitaire doorgebracht, van oorsprong een Franse jeugdbeweging die zich met radicale acties verzet tegen ‘de vervanging van Europa’, zeg maar: de islamisering. De Geyndt zal Van Langenhove in de Europese identitaire beweging introduceren.