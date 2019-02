Dolfijnen vervangen door sofa's? 'Het dierenleed blijft even groot!'

Het klimaat en hoe het ermee staat, daar raken we niet over uitgepraat. We staan inderdaad allen paraat in woord en daad, want voor je ’t weet is het te laat: dan bezwijkt de thermostaat (elke dag een extra graad, de wereld wordt een hete plaat) en lijkt ieders gelaat op een soort mensengebraad. Er wordt veel over gepraat bij de koffie of de vaat, en ook op straat maakt men zich kwaad, men gloeit van broeikasgassenhaat en geeft schreeuwend goede raad. Maar of dat allemaal baat? Of is het enkel hol geblaat?

Maar goed. Omdat wie a zegt (en me dunkt hebben we dat hiernaast uitdrukkelijk gedaan) ook b moet zeggen, gaan we nu over tot een bedaarde babbel met een baardige brave boswachter, namelijk Boris Bruyskops.

HUMO Zijn boswachters ook begaan met het klimaat?

Boris Bruyskops «Je hebt verschillende soorten boswachters. Je hebt de meelopers die braaf op stropers jagen en voor de rest wat met hun jeeps door de brandwegen tuffen. Daar doe ik niet aan mee.»

HUMO Wat doet u dan wel?

Bruyskops «Kijk, de meeste boswachters zijn idioten. Ja, sorry, collega’s, maar in een bos rondlopen is het stomste wat je als boswachter kunt doen. Je hoeft daar immers niet op een bos te wachten, want dat bos is er al.»

HUMO U wacht dus op een bos?

Bruyskops «Daar ben je boswachter voor. Maar ik doe dat in het open veld, of ergens in een stadscentrum.»

HUMO Misschien wachten uw collega’s in een bos op een ander bos?

Bruyskops «Het is denkbaar dat zo’n type in een dennenbos op een beukenbos staat te wachten. Wel, wees dan duidelijk: noem jezelf dan beukenboswachter. Maar ja, veel van die kerels zijn waarschijnlijk tevreden met om het even welk bos. Dat lijkt mij weinig professioneel.»

HUMO Is wachten op een bos vergelijkbaar met wachten op een trein?

Bruyskops «Zeker en vast. Maar dat is enkel omdat alles met alles te vergelijken is. Je kunt een sofa vergelijken met een eland: ze hebben allebei poten. Of met een dolfijn: ze hebben allebei een rug. Maar daar schiet het debat weinig mee op.»

HUMO Welk debat?

Bruyskops «Het debat over de dolfinariums. Heel wat dierenvrienden willen die afschaffen. Je zou op grond van het voorgaande kunnen zeggen: prima, laat die dolfijnen vrij en gooi wat sofa’s in het water, want die hebben ook een rug. Sorry, dat is een slecht idee. Heel wat bezoekers zullen denken dat ze naar elanden staan te gapen, die zijn immers ook vergelijkbaar met sofa’s. En dat zal tot boze reacties leiden. Een sofa kan namelijk geen kunstjes uithalen, zoals omhoogspringen naar een bal. En ik denk dat een eland dat evenmin kan, zeker niet als je hem in een bassin gooit. En ten tweede: is er minder dierenleed omdat je die dolfijnen hebt vervangen door elanden? Ik dacht van niet.»

HUMO Sorry, maar ik dacht dat u sofa’s in dat bassin zou laten rondzwemmen.

Bruyskops «Een eland en een sofa zijn wezenlijk hetzelfde, die discussie hebben we al afgesloten. En u mag mij nu bedanken voor dit boeiende gesprek.»

HUMO Dat lijkt mij niet meer dan gepast!