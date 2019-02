HUMO ‘Crushing’ verschijnt twee jaar na je debuut. Goed doorgewerkt!

Julia Jacklin (lacht) «Het lijkt nochtans een eeuwigheid. ‘Don’t Let the Kids Win’ is uitgekomen in 2016, maar die songs had ik al anderhalf jaar eerder opgenomen. Ik heb dus behoorlijk wat tijd gehad om aan ‘Crushing’ te werken. Ik wilde me ook niet haasten. Mijn nieuwe levensstijl en het touren met de plaat vond ik al verwarrend genoeg.»