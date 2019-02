Deze week: Lander Gyselinck (31), drummer met drie MIA’s op de schouw voor zijn werk bij STUFF. en BeraadGeslagen, en Isolde Van den Bulcke (23), alias aanstormend talent Tristan. ‘Ik heb er geen probleem mee om onze relatie vast te leggen in onze muziek, op Instagram of in videoclips.’

Isolde Van den Bulcke «Ik zag Lander vijf jaar geleden voor het eerst, maar ik herinner het me nog als gisteren. STUFF. stelde zijn debuutplaat voor in de Handelsbeurs, waar ik geregeld achter de bar stond. Ik had mijn baas gevraagd of ik die avond mocht werken, omdat ik hun muziek goed vond. Ik wist niet wie Lander was, maar tijdens die show werd ik op slag verliefd op hem. Wat een engel, dacht ik. Maar het mocht niet zijn: hij had al een lief.»

HUMO Rekende je op je muzikale talenten om hem te strikken?