Michael Freilich, van hoofdredacteur Joods Actueel naar N-VA-kandidaat. 'Als ik verkozen word, schaf ik het gelijkekansencentrum af'

Als de Joodse gemeenschap in het nieuws komt, is Michael Freilich nooit ver weg met tekst en uitleg. Sinds 2007 deed hij dat als hoofdredacteur van het tijdschrift Joods Actueel, maar begin dit jaar nam hij ontslag om bij de federale verkiezingen van 2019 op te komen voor de N-VA. Hij krijgt de vijfde plaats op de Kamerlijst. Een controversiële stap van een woordvoerder tegen wil en dank: ‘Het is ongelofelijk hoeveel moslims me zeggen dat ze op mij gaan stemmen.’