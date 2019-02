Tachtig is prachtig: de verjaardagsvoorstelling van Chris Lomme en Lisbeth Gruwez

Ze zit op een stoel en strekt opeens – hop! – haar ene been loodrecht in de lucht. Alsof ze geen 80 is maar 18. Alleen is ze wel degelijk 80, en dat brengt complicaties mee: de première van ‘Reverence’ nadert en ze moet straks naar huis om de bewegingen in te studeren die Lisbeth Gruwez haar tijdens de repetitie heeft getoond. ‘Zo makkelijk gaat het niet meer,’ zegt ze bezorgd.

Chris Lomme «Lisbeth doet me de dingen magistraal voor en ik moet proberen ze op mijn manier te interpreteren. Dat is niet vanzelfsprekend meer, maar wel boeiend.»

Lisbeth Gruwez (41) «In dit stuk komt onze dans neer op strelen: we strelen de herinneringen van Chris. Chris als streelmeisje.»