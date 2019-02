Luc Janssen begon zijn carrière in 1979 met ‘Domino’ bij Omroep Brabant, een programma dat levens veranderde en Vlaanderen in de jaren 80 leerde dat niet alles wat blinkt pop is – of was het andersom? Voor de VRT volgden later onder meer ‘Crapuul de Lux’, ‘Select’, ‘Luftwaffe FM’ en ‘Mish Mash’. In Nederland schopte hij keet met ‘Semtex Cyberradio’, ‘Frontlijn’ en ‘De Moordlijst’, en stond hij met 3voor12 mee aan de wieg van internetradio. Hij deed dat alles met zoveel flair dat hij nog tijd overhad voor televisie (samensteller van ‘Villa Tempo’ op het toenmalige TV1, presentator van ‘LUX xl’ op Canvas), het presenteren van Rock Werchter en Pukkelpop, en het verwekken van drie zonen: Eppo, Jasper en Pim. Omdat kiezen tussen andermans kinderen makkelijker is dan kiezen tussen die van jezelf, lieten wij Eppo mee aanschuiven voor een dubbelinterview met zijn vader. Het feit dat Eppo jarenlang actief was als samensteller bij StuBru (‘Duyster’ will never be forgotten), intussen voltijds als programmator bij Pukkelpop aan de slag is en in 2011 in een open brief in De Morgen aan zijn vader schreef: ‘Jij met pensioen, ik zou dat vreemd vinden’, zat er ook voor iets tussen.

Luc Janssen «Ik had gewoon willen stoppen, zonder dat er iets bijzonders zou gebeuren, maar dat bleek niet tot de mogelijkheden te behoren. Twee jaar geleden heb ik nog een mooi programmavoorstel ingediend waar niks van is gekomen, nu word ik uitgewuifd met een vier uur durende show.»