'Het grasveld van Club Brugge was een beschamend visitekaartje'

De dag na Ajax – Real Madrid, een wedstrijd in de achtste finale van de Champions League, speelde Club Brugge tegen RB Salzburg. Europa League. In Het Laatste Nieuws stond die ochtend deze zin: ‘Wie Ajax aan het werk zag, zag dat die ploeg lichtjaren vooruitloopt op onze Belgische topclubs.’

Is dat zo? En wat is de oorzaak?

De reden van het enorme verschil tussen beide lage landen schijnt te liggen op het gebied van de drainage. Wie een thuiswedstrijd van de Belgische topclub Anderlecht bezoekt of op de televisie ziet, kijkt zijn ogen uit op het podium waar de edele kunst van het topvoetbal wordt tentoongesteld. Het veld is een moeras. De spelers moeten de bal eerst uit een diepe voor trappen en op een egaal stukje van het terrein leggen om het spel de nodige voortgang te kunnen geven. Al die handelingen nemen zoveel tijd in beslag dat er van een lekkere, snelle wedstrijd niets terechtkomt.

Er lag vorige week een nieuwe grasmat van 100.000 euro in het Constant Vanden Stockstadion, maar de 22 deelnemers aan Anderlecht – Zulte Waregem hadden er geen goed woord voor over: ‘Abnormaal drassig en hobbelig.’ Een tekst in de krant: ‘Het verouderde drainage- en verwarmingssysteem doet de graswortels rotten. Daardoor komen de graszoden sneller los en schuift de steunvoet makkelijk weg.’

'Een club mag toch wel een veld bezitten waar je zonder rubberlaarzen op kunt voetballen?'

Ik voelde een dramatisch gedicht over zoekgeraakte steunvoeten op losgezongen graszoden in me opwellen, maar het was beter ernstig te blijven en de topclubs van adviezen te voorzien die de achterstand van ettelijke lichtjaren kon terugbrengen naar een overbrugbaar aantal. Ik tikte een willekeurige site in en las bij Gadero Klustips: ‘Hydroblob. Dit zijn speciale opvangbakken die u ingraaft in de tuin. Bekijk hieronder de video.’

Speciale opvangbakken lijken me ook geschikt voor het Constant Vanden Stockstadion. Een deskundig aangelegde drainage die de bodem niet onder je voeten laat wegrotten, zou iemand als de middenvelder Trebel, die 3 miljoen euro per jaar verdient, kunnen helpen om een acceptabel partijtje voetbal op de mat te toveren. Bestuur, waar is het wachten op? Hydroblob!

Televisiecommentator Frank Raes vertelde dat Club Brugge – RB Salzburg ‘op het strand’ werd gespeeld. Er was inderdaad veel zand gestrooid om de gaten te dichten en de plassen te drogen. Een mooi strand was het niet, we keken naar een lelijk schilderij waarop al heel wat mensen waren uitgegleden. Een beschamend visitekaartje.

Een voetbalclub, al is het niet eentje in de rijke Premier League, mag toch wel een net stuk groen gras bezitten? Een veld waar je zonder rubberlaarzen op kunt voetballen? De voorzitters van Anderlecht en Brugge interesseren zich voor alles: makelaars en fans, sponsorlounges en spelersbussen met sauna’s erin, maar een fatsoenlijk voetbalveld schijnt niet mogelijk te zijn. Gadero Klustips: ‘Nadat de sleufbodem waterpas (zorg desgewenst voor afschot richting het afvoeruiteinde) is uitgegraven, brengt u een laagje van 3 centimeter grofkorrelig scherp zand en riviergrind van 5 tot 8 mm aan, of schelpen. Dat maakt u netjes vlak. Vervolgens brengt u de drainagebuis slingerend door uw tuin aan. Laat ze uitsteken in een naastliggende sloot. Moet de drainagebuis verlengd worden, dan kan dat eenvoudig met de steekmof.’

Salzburg vóór de rust en Club erna maakten er een spannende wedstrijd (2-1) van, maar voor het niveau van Ajax is een biljart nodig, geen moeras. Europa lag aan de voeten van Ajax. De Spaanse krant Marca schreef: ‘Real leed pijn tegen een oogverblindend en duizelingwekkend sterk Ajax. De Amsterdammers hadden de kampioen in een wurggreep, maar Real ontworstelde zich en won alsnog.’

Razendsnel, sneller dan ooit tevoren, flitsender dan Manchester City of FC Barcelona, ging het van voet tot voet. Ja, Marca: duizelingwekkend handige robotjes als Neres, Ziyech, Van de Beek, De Ligt, Tadic, De Jong en Mazraoui speelden futuristisch voetbal op het oogverblindende, ouderwets goed verzorgde veld van de Johan Cruijff Arena.