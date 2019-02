Jongens en hun penis: hoe stuur je een dick pic en andere tips en tricks

Alles wat tienerjongens dolgraag willen weten, maar nooit durven te vragen, kunnen ze voortaan lezen in het boek ‘Respect: een gids in seks en liefde voor jongens van nu’ van de Zweedse seksuoloog Inti Chavez Perez. ‘Jongens maken zich vooral grote zorgen over hun penis: wat zijn die rare vlekken? Waarom staat hij wat krom? Groeit hij wel genoeg als ik een erectie heb?’

Inti Chavez Perez «In Zweden is ‘Respect’ in 2010 verschenen. Het won meteen een grote boekenprijs, maar sinds de #MeToo-heisa lijkt de hele wereld interesse te hebben. De Nederlandse vertaling is pas uit en straks komt het boek ook in Finland, Noorwegen, de VS, Canada en Zuid-Korea uit.»

HUMO Was de nood aan een seksgids voor jongens dan zo groot?