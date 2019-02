De nieuwe zondagavondreeks ‘Undercover’ op Eén verrast niet alleen omdat Tom Waes er zijn comeback als acteur in maakt, goed voor zijn eerste hoofdrol. Voor een klassieke policier is de serie ook opvallend slim opgebouwd en zet ze de kijker telkens weer op het verkeerde been. ‘Ik zou zelf nóóit undercoveragent willen zijn: zo mijn leven op het spel zetten is een paar bruggen te ver voor mij.’