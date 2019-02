Als we hem bellen, is hij in een opgeruimde bui. Zo furieus als hij tekeergaat op het podium, zo voorkomend blijkt hij in het echte leven: ‘Natuurlijk raap ik de stront van mijn honden op. Wat denk jij wel van mij?’

Jason Williamson (langgerekte geeuw)

HUMO Gaat het?