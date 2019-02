Op de snijtafel bij wetsdokter Evy De Boosere: 'Ik eet nooit orgaanvlees, dat doet me te veel denken aan mijn job'

'Het ergste na de aanslag in Brussel waren de rinkelende gsm's van de slachtoffers. Je weet dat ze nooit meer gaan opnemen'

Wetsdokter Evy De Boosere is verbonden aan het UZA in Antwerpen. Ze werkt al meer dan twintig jaar als forensisch patholoog voor het Brusselse parket, maar denkt elke dag aan stoppen.

Evy De Boosere «Vooral als ik opgeroepen word voor een lijk in verregaande staat van ontbinding. Die geur, ik raak er nooit aan gewend. Dan komt mijn chagrijnige kant boven: ‘Why me? I hate my life!’ De medewerkers van het lab kennen me intussen zo goed dat ze me al op voorhand waarschuwen: ‘Het is een why-me-I-hate-my-life-geval.’ Dan weet ik wat me te wachten staat.»