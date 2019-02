(Verschenen in Humo 3434 op 27 juni 2006)

Op Maart 2000 vielen acht rijkswachters binnen bij het bejaarde echtpaar. Jano, Jo en hun huisvriend Dries Bouthé werden ervan beschuldigd vier buurjongens te hebben misbruikt. Later zouden ze alle drie worden vrijgesproken voor de correctionele rechtbank in Ieper en het hof van beroep in Gent, want bewijzen waren er niet: de kinderen vertoonden geen lichamelijke sporen van misbruik, en de destijds 77-jarige Jo bleek zelfs impotent.

De jongens waren ook maar één keer ondervraagd door de politie – de andere verklaringen waren genoteerd door hun ouders. De drie maanden in de Brugse gevangenis waren met name voor Jo een calvarietocht. Drie medegevangenen wilden ‘die pedofiel’ ophangen aan de trapleuning. En om te zien of hij nog erecties kon krijgen, kreeg hij inspuitingen in zijn penis, gevolgd door elektroshocks.