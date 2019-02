Dagboek van Anuna De Wever, klimaatactivist (3): 'Stop met jointjes rollen, doe iets nuttigs!'

ZATERDAG 16 februari

'Wodka in plastic'

Met papa en Luka naar Domburg in Zeeland geweest. Ik hou van de zee, van surfen, van zeilen – alles wat met water te maken heeft. Zalig weer voor een strandwandeling. We lopen zelfs in korte mouwen. Eigenlijk is het gestoord, T-shirtweer in februari, maar nu denken mensen nog: ‘Lekker weertje.’ Pas als we straks weer zo’n hete zomer krijgen en er een gigantisch watertekort komt, schieten ze in paniek. Alleen jammer dat de verkiezingen dan al achter de rug zijn en het te laat is om de politici op het matje te roepen.