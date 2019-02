Ook al doen er weer veel grappen over ‘Blind getrouwd’ de ronde, toch schreef een recordaantal van 3.700 romantische zielen zich in voor het vierde seizoen van de VTM-realityreeks. En meer dan een miljoen Vlamingen willen ook dit jaar weer weten of een wetenschappelijke match garant staat voor een harmonieus huwelijk. Onder hen een aantal bekende kijkers, met wie we het programma ontleden: ‘Als alle koppels bij elkaar bleven, zou er maar 100.000 man voor de tv zitten.’