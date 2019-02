Hoe Bo Van Spilbeeck haar gezin vertelde dat ze vrouw wilde worden. 'Ik moet er alles aan doen om mijn vrouw niet te verliezen'

Dat parcours reconstrueert ze in de autobiografie ‘Eindelijk vrouw’, een openhartig relaas dat schokt, ontroert en vooral begrip afdwingt. In deze voorpublicatie vertelt Bo hoe ze in de tweede helft van 2017 haar familie inlicht over haar nakende transformatie.‘Mijn keuze is erg egoïstisch. Voor mijn vrouw moet het verschrikkelijk zijn: zij ziet dertig jaar geluk in elkaar storten.’

Eind juli 2017 word ik halsoverkop naar Zuid-Frankrijk gestuurd. Door de droogte en een stevige mistralwind woeden er enorme bosbranden in Bormes-les-Mimosas. Veel Belgen gaan daar op vakantie. Duizenden hectaren zijn al in vlammen opgegaan. Ik maak er reportages, maar breng ook rechtstreeks verslag uit tijdens het ‘VTM Nieuws’. Sinds maanden heb ik mijn haar niet geknipt. Zeker met die harde wind moet ik er elke keer een halve bus haarlak op spuiten om het netjes bijeen te houden. Nog even en ik zal het met een elastiekje bijeen moeten houden, denk ik bij mezelf. Meer dan eens vloekt mijn cameraman omdat mijn haar weer alle kanten uit waait. Niemand weet waarom ik het wil laten groeien, al denk ik dat de stylingafdeling van Medialaan wel vermoedt dat ik steeds vrouwelijker wil worden.

'Papa, je ziet er veel beter uit als vrouw. Ga er maar voluit voor'

Wanneer de Franse blusvliegtuigen en honderden brandweermannen de bosbranden hebben bedwongen, heb ik mijn kapsel nog steeds niet onder controle. Maar ik mag terug naar huis, netjes op tijd voor onze vakantie naar de Verenigde Staten. Ik wil er in Nashville, Tennessee, samen met mijn vrouw Marianne de Great American Eclipse meemaken, de zonsverduistering op 21 augustus. Maar eerst gaan we twee weken naar Florida met onze volwassen kinderen. Zij zijn niet zo geïnteresseerd in de zonsverduistering, maar wél in de vele pretparken rond Orlando, en wij ook: Walt Disney World, Universal en zelfs het Kennedy Space Center, dat eigenlijk een groot rakettenpretpark is.