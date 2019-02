Eshref Reybrouck, de nieuwe vriend van Cath Luyten: 'Ik word onnozel van al die complimenten over mijn looks'

'Toen Cath verkozen werd tot de meest begeerlijke vrouwelijke BV, snapte ik dat wel. Ik vind haar namelijk óók aantrekkelijk'

HUMO Aan een reeks als ‘Undercover’ heb je ongetwijfeld lang en hard gewerkt. Ben je dan trots als het resultaat eindelijk op televisie komt?

Eshref Reybrouck «Ja. Ook al gaat dat tegen mijn karakter in: ik probeer dat soort dingen altijd te relativeren. Wat moeilijker wordt wanneer je genomineerd wordt voor het televisiefestival van Cannes, en daar meemaakt hoe 2.000 dolenthousiaste vakmensen je op een staande ovatie trakteren. Die mensen lachten trouwens met élke grap die we in de reeks hadden gestoken. Zelfs op momenten dat wij dachten: ‘Zó grappig was dat nu ook weer niet.’ (lacht) Ja, dan begin je vanzelf bijna te geloven dat de reeks er mag wezen.

»Van nature trek ik me weinig aan van wat anderen van mijn werk vinden. Ik probeer zelf kritisch in te schatten hoe ik het heb gedaan. Zo heb ik ook het tweede seizoen van de VTM-serie ‘Cordon’ geregisseerd: qua kijkcijfers is dat redelijk geflopt, maar zelf was ik er tevreden over. VTM trouwens ook.»