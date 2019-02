'Toen Laurent in de rats zat, ben ik een beetje gaan helpen. Zo dom ben ik'

In het glazen kantoor van energieproducent Engie, dertien hoog in de Brusselse Noordwijk, lijkt Étienne Davignon al ontstegen aan aardse beslommeringen. Maar dat is een verkeerde indruk: de arrangeur van de Belgische haute finance is niet onthecht. Hij is ongrijpbaar. En hij weet verdomd goed wat hij zegt. Graaf Davignon is nog altijd een diplomaat.

HUMO Meneer Davignon, haast niemand heeft zo’n goed gevuld adressenboekje als u.

ÉTIENNE DAVIGNON «Ik heb de kans gekregen veel mensen te leren kennen. Van jongs af aan heb ik de overtuiging gekoesterd: de persoon maakt het verschil. Ik heb ook contact gehouden als ik een andere weg insloeg. Maar dat kan natuurlijk alleen als je op dezelfde lijn zit, anders zeggen mensen algauw: (met een plat Brussels accent) ‘Wie is dein pee?’ (lacht)»

HUMO U kunt zowel Jean-Claude Juncker als Emmanuel Macron even opbellen. De oude én de nieuwe macht, u staat er nog altijd middenin.