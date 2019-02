Giorgio Moroder: 'Ik ga pas met pensioen als mijn snor stopt met groeien'

Op twee uur rijden van Verona en goed verborgen in de Tiroler Alpenvallei ligt het dorpje Ortisei. Bekend van z’n houtsnijwerk, of Holzschnitzerei, maar toch vooral vanwege z’n beroemdste inwoner: Giorgio Moroder. De vader van de elektronische muziek werd er 78 jaar geleden geboren en zet nu – ter gelegenheid van zijn allereerste livetournee, die tweemaal halt houdt in de AB – voor één keer zijn deuren open. ‘Ik was het eigenlijk al vergeten, maar er staan verdorie goede nummers op mijn eerste platen!’