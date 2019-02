Herman Van Goethem: 'Schild & Vrienden is een kleine groep, maar een beweging hoeft niet veel volk te hebben om grote schade aan te richten'

We bespreken het boek in Van Goethems ruime kantoor in de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, waar hij – smartphone in de aanslag – aan een nieuw levenswerk is begonnen, als rector van de universiteit.

HUMO U hebt een boek geschreven over collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat betekent dat u ook de geschiedenis van uw eigen collaborerende familieleden een plaats hebt moeten geven.

Herman VAN GOETHEM «Ik vind het jammer dat je met deze vraag begint, want ik wil de aandacht niet naar mezelf verschuiven. Wat ik wil laten zien, is het drama dat zich in 1942 in Antwerpen heeft afgespeeld. Ik kon mijn eigen familiegeschiedenis daarbij niet weglaten: ik wou dat ze discreet aanwezig was, maar niet meer dan nodig. Ik weet er trouwens weinig meer over dan wat ik heb neergeschreven.»

HUMO Uw grootvader, Antoine Van Goethem, was oorlogsburgemeester in Burcht en lid van het collaborerende Vlaamsch Nationaal Verbond, het VNV.