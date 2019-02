'Ik hoop dat ik ooit zonder werk val. Dat zou betekenen dat er geen luchtvervuiling meer is'

HUMO Gefeliciteerd. Hoe hebt u het nieuws vernomen?

HANNELORE BOVÉ «Via Twitter (lacht). Pas daarna heb ik de mail van Forbes in mijn mailbox gevonden, die die ochtend zéér goed gevuld was (lacht).»

HUMO Wist u dat u in de running was?

BOVÉ «Ja en nee. Ik heb mezelf niet genomineerd, iemand anders heeft dat gedaan. Ik heb nog altijd geen flauw benul wie het was.

»In december heeft Forbes dan contact met me opgenomen en gevraagd of ik een vragenlijst wilde invullen. Ik was aangenaam verrast, en ik ben er twee dagen mee bezig geweest. Ze wilden werkelijk alles weten.»

HUMO New Scientist had u eerder al in de bloemetjes gezet voor uw methode om roetdeeltjes in het menselijk lichaam op te sporen. Tot dan moest het via een omweg geschat worden: als je klimop of aardbeiplantjes voor de deur zette en die onder de microscoop legde, kon je hoogstens vaststellen aan welke concentraties mensen waren blootgesteld.