Liefde en muziek (slot): Pieterjan Seaux en Birsen Uçar: 'Ik luister alleen in de auto nog naar kleffe pornomuziek'

Liefde en muziek in de overtreffende trap: Birsen Uçar (31) en Pieterjan Seaux (31) zijn getrouwd én vormen samen Hydrogen Sea. Ze waren al vijf jaar een koppel toen ze de groep oprichtten: ‘Vijf jaar samen in een band zitten en dan een relatie beginnen: dát moet pas moeilijk zijn.’

Anno 2019 is Hydrogen Sea een vijfkoppige band die in april ‘Automata’ uitbrengt, hun tweede plaat vol dromerige popsongs. Maar het begon thuis bij Birsen Uçar en Pieterjan Seaux als een slaapkamerproject.

Pieterjan Seaux «‘Ik wil zingen,’ zei Birsen op een avond plots, ‘of het toch proberen.’ Ze liet een opname horen en ik was verbaasd. Ik had haar nog nooit echt horen zingen en haar stem was zó mooi. Het had vijf jaar geduurd voor ik dat ontdekte.»

Birsen Uçar «Ik had faalangst. Pieterjan had al met Sioen, Selah Sue en andere geweldige zangers en zangeressen samengewerkt. Ik had geen ervaring en durfde niet te zingen.»

Seaux «We hebben die avond ons eerste liedje geschreven, met een laptop aan de salontafel. Maar ik moest van Birsen veel effectjes op haar stem zetten, als een soort camouflage. Ik heb toen Sanne (Putseys of Selah Sue, red.) een demo laten horen en zij zei: ‘Doe al die effecten weg, haar stem is daar veel te mooi voor.’»

HUMO Sonic Youth, ABBA, Ike & Tina Turner: de voorbeelden waarbij een relatiebreuk samenvalt met het einde van een band zijn legio. Hebben jullie daarbij stilgestaan toen jullie met Hydrogen Sea begonnen?

Seaux «Enkele vrienden hebben ons gewaarschuwd: ‘Dat is het begin van het einde.’ Maar er bestaat geen magische formule voor een relatie. Ik ken genoeg muzikale koppels bij wie het wél werkt.»

Uçar «Ik ben blij dat we al vijf jaar samen waren voor we met Hydrogen Sea begonnen. Ik denk dat het omgekeerde scenario moeilijker is: als je vijf jaar in een band zit en dan pas een relatie begint. Dat kan niet anders dan het evenwicht uit de groep halen.»

Seaux «Onze relatie komt op de eerste plaats. Als Hydrogen Sea wegvalt, zullen wij samenblijven.»

HUMO Sinds ‘Swordfish-trombones’ uit 1983 schrijft Tom Waits al zijn platen met Kathleen Brennan. Toen Spin Magazine hem vroeg hoe dat gaat, zei hij: ‘Wel, ze is mijn vrouw. We geven constant dingen aan elkaar. Zoals borden, boeken of vazen.’

Seaux (lacht) «Bij ons thuis praten we even vaak over de afwas als over muziek.»

Uçar «Wij schrijven wel het best solo. Als Pieterjan uit huis is, ga ik aan het werk.»

Seaux «Ik pruts graag in mijn eentje. Ik maak mijn geest dan leeg en laat me leiden door de muziek. Na een improvisatiesessie laat ik de beste opnames aan Birsen horen.»

Uçar «Het kan ook anders. ’s Nachts, als we niets aan ons hoofd hebben, lukt het wél om samen muziek te maken. Onze woonkamer wordt dan onze speeltuin.»

HUMO Op de eerste plaat van John Lennon en Yoko Ono, ‘Two Virgins’, staat een naaktfoto van het kersverse koppel. Op de cover van jullie debuut ‘In Dreams’ zijn jullie nauwelijks te herkennen.

Uçar «We doen dat bewust. We leggen veel van onszelf in onze muziek, maar ons privéleven willen we privé houden. We voelen ons erg ongemakkelijk voor een camera.»

Seaux «Ik vind dat we met dit dubbelinterview uitzonderlijk veel over onszelf blootgeven. Ik heb al zin om naar huis te gaan (lacht).»

HUMO Nog even volhouden! ‘In Dreams’ hebben jullie met z’n tweetjes gemaakt, voor de tweede plaat werd Hydrogen Sea een vijftal, met Steven Van Gelder, Patricia Vanneste en Joris Caluwaerts van STUFF. Was het vreemd om anderen in jullie cocon toe te laten?

Uçar «Nee, omdat zij geen vreemden waren. Steven is een jeugdvriend en al sinds 2016 onze drummer. Joris heeft ons debuut opgenomen, en ik zat met Patricia in Oko Yono: ik vond het een genot om met haar te spelen. Ze is een geweldige zangeres, violiste én vrouw.»

Seaux «We waren ook de computer beu waarop we ons debuut grotendeels hebben gemaakt. We wilden andere muzikanten in de ogen kunnen kijken en écht muziek maken. De stem van Birsen lijmt nog steeds alles aan elkaar, dus het blijft Hydrogen Sea, maar dan anders.»

Uçar «We tonen bij de repetities ook niet te veel onze gevoelens, omdat we het zelf vervelend zouden vinden als een ander koppel constant zit te kussen. We gaan op in de groep. Als ik Pieterjan toch eens knuffel, besef ik: hé, die bassist is ook mijn man. Natuurlijk mag ik hem eens vastpakken!»

Seaux «We hebben de meeste nummers op ‘Automata’ met z’n vijven gemaakt. Wij blijven de voortrekkers, maar we wilden de input van de anderen horen, anders hadden we hen niet uitgenodigd.»

HUMO Jullie nieuwe single ‘Blackest Skies’ gaat, en ik citeer het persbericht, ‘over twee mensen verbonden door liefde over de grenzen van ruimte en tijd heen’. Geloven jullie in de ware liefde?

Uçar «Ik geloof dat je je hele leven lang bij één persoon gelukkig kunt zijn, ja. Maar liefde is geen absoluut gegeven. Het is niet omdat je een deksel voor je potje hebt gevonden, dat je de zestig daaropvolgende jaren gebeiteld zit. Dekseltjes veranderen, en potjes ook. Je moet ervoor zorgen dat je samen verandert. Zelfs als het klikt, zul je aan je relatie moeten werken.»

HUMO Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?

Seaux «In 2004, op een dorpsfuif. We zijn sinds 2007 een koppel.»

HUMO Hebben jullie dan drie jaar aan een stuk geflirt?

Uçar «Nee (lacht). Pieterjan stuurde me zo nu en dan een berichtje: ‘Kom je vanavond naar dat optreden?’»

Seaux «Maar ze had altijd een excuus.»

Uçar «Inderdaad. Tot ik op een ochtend wakker werd en aan hem dacht. Ik zag hem opeens helemaal anders. We hebben die dag nog afgesproken. Ik vond het ook aantrekkelijk dat hij een muzikant is. Cliché, hè (lacht).»

Seaux «Maar ik luisterde naar jazz en funk, en zij naar vrouwen met een folkgitaar.»

Uçar «Pieterjan luistert graag naar D’Angelo. Dat vind ik kleffe pornomuziek.»

Seaux «Daar luister ik nu naar als ik alleen in de auto zit (lacht). Birsen heeft een master in de taal- en letterkunde en let vooral op de lyrics. Zij heeft mij anders naar muziek doen luisteren.»

HUMO Ontcijfer je haar lyrics?

Uçar «Hij heeft me al dikwijls gevraagd: ‘Gaat die regel over mij?’ (lacht) Ik schrijf over ons leven, maar zelden over onze relatie. ‘Beating Heart’ op ons debuut is een uitzondering: ‘In the darkest hour of night / We sit around contemplating life’. Dat gaat over onze nachtelijke schrijfsessies.»

HUMO In dat nummer zing je ook: ‘Will we fail at our lives when we don’t walk in line?’

Uçar «We leiden een abnormaal leven, omdat we aan de mallemolen willen ontsnappen. Mijn grootste angst is vast te zitten achter een bureautje in een nine-to-fivejob.»

Seaux «Werken tot een gat in de nacht en niet weten wat de komende week zal brengen: ik vind dat de max. Ik had al in het middelbaar door dat ik geen rust zou vinden in de ratrace.»

Uçar «Pieterjan heeft me daarin meegetrokken. Zonder hem had ik me waarschijnlijk laten vangen. Al voel ik me soms onzeker over ons leven. Zal het ons wel lukken? En doen we wel genoeg? Als artiest bereik je nooit een eindpunt.»

HUMO Hoe zit het met de seks, drugs en rock-’n-roll als je met je echtgenoot in een band zit?

Uçar «Waarom zou je dat niet samen met je partner kunnen beleven? Ik heb niet het gevoel dat wij iets missen.»

HUMO Houdt het artiestenleven jullie tegen om kinderen te krijgen?

Uçar «Als we kinderen willen, zouden we beter niet te lang meer wachten. En ik ken artiesten met kinderen die heel gelukkig zijn: hun kroost is zelfs een bron van inspiratie. Maar ik zie niet hoe we de twee kunnen combineren: ik heb het gevoel dat ik moet kiezen. We zijn er nog niet uit.»

‘Automata’ verschijnt op 12 april.

Hydrogen Sea speelt op 25 april

in de Ancienne Belgique. Info en tickets: abconcerts.be