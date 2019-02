De nieuwe filmkeuring nu al keurig gekeurd: 'Opgelet: voorspelbare plot en kinderlijke humor!'

KNT: Kinderen niet toegelaten. Een klassieker en een blijver: film met buitensporig geweld, seksueel getinte scènes of met een povere opvoedkundige inhoud.

BNT: Bejaarden niet toegelaten. Film waarvan het verhaal zich afspeelt in het verleden, wat oudere bioscoopgangers ertoe kan aanzetten de jongere bezoekers tot vervelens toe te vertellen hoe het er in die tijd écht aan toeging.

OVU: Op voorhand urineren. Film met een looptijd van meer dan twee uur die niet onderbroken wordt. Bioscoopgangers dienen hun drankgebruik voor en tijdens de film te matigen.

ARV: Achterste rij vermijden. Film met plakkerige romantiek, wat tot handtastelijkheden kan leiden op de laatste rij van de cinemazaal.

KSD: Film met kleine schattige dieren. Kinderen in de zaal zouden hun ouders na afloop van de film de oren van de kop kunnen zagen om een soortgelijk diertje in huis te halen.

FCDK: Film met voorspelbare dialogen, kinderlijke humor, karikaturale personages en plotwendingen die kant noch wal raken.

XXX: Film die, ondanks een onschuldig klinkende titel, volgepropt zit met gratuit bloot en vrij expliciete seksscènes. Niet te bezichtigen met familieleden, teneinde ongemakkelijke nabesprekingen te vermijden.

#MT: Film die, net als bij de XXX-aanduiding, expliciete seksscènes bevat. Het verschil is dat die bij films met deze aanduiding niet altijd met wederzijdse toestemming gebeuren.

FWR: Favoriet van Ward Verrijcken. De kans is groot dat u bij deze film in dezelfde zaal zit als ‘FilmWard’. Wie in zijn buurt zit, loopt het risico een deskundige uitleg te moeten aanhoren over waarom dit één van de beste prenten van het jaar is.

BMA: Brusselmans-alarm. Film waarin het taalgebruik van die aard is dat het lijkt alsof Herman Brusselmans het scenario heeft gepend.

3DZ: 3D-zwendel. Filmvertoning waarbij bioscoopgangers een peperduur 3D-brilletje aangesmeerd krijgen, omdat ze anders ‘een deel van de filmervaring zouden missen’. Het brilletje is vettiger dan de gemiddelde frietketel, en doet niets wat twee pinten niet kunnen.

CLG’s: Waarschuwing die lijkt op de FCDK-aanduiding, maar dan voor films die werkelijk niemand gaat bekijken.

EBN: Ecologisch bewustzijn nul. Film waarbij de hoofdpersonages volop en zonder aandacht voor hun ecologische voetafdruk het vliegtuig nemen, de auto inspringen, het openbaar vervoer links laten liggen en niet één keer de fiets nemen.