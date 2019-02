Kaatje van Ketnet: 'Hokjesdenken is helemáál geen verleden tijd'

In een hilarisch aap-noot-mies-taaltje – het stuk is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar – confronteren de vier actrices hun piepjonge publiek met het ene genderstereotype na het andere: An heeft een pan en bakt vis, terwijl Jan een stoere stok heeft en vooral heel hard werkt. An wordt gespeeld door Sarah Vangeel, die zeker bij de 5-jarigen in het publiek bekend is als ‘Kaatje op Ketnet’.

Sarah Vangeel «Veel mensen denken: ‘Die stereotypen over man en vrouw, daar zijn we toch al lang voorbij?’ Maar zelf merkten we, ook in de opvoeding van onze eigen kinderen, dat het hokjesdenken helemáál geen verleden tijd is. In de speelgoedboekjes spelen de jongens nog altijd met auto’s en blokken, terwijl de meisjes aan de strijkplank staan. Nog altijd worden jongens weggezet als stoer en wild, terwijl meisjes lief en mooi zijn. Op den duur gaan ze zich daarnaar gedragen.»

HUMO Hoe reageren de kinderen in het publiek?

vangeel «Omdat we de dingen zo uitvergroten, is het voor hen heel duidelijk: An heeft een pan en Jan heeft een stok. Maar naarmate de voorstelling vordert, begint dat te wringen: ‘Hè, hier klopt iets niet.’ Zo hopen we een opening te creëren, zodat ze er daarna over gaan praten met hun juf, meester, ma of pa.»

HUMO Die zitten ook in de zaal. Vooral voor de mannen moet dat confronterend zijn: jullie Jan is een beetje een bullebak.

vangeel«Na de voorstelling hoor je een papa zich weleens afvragen: ‘Ben ik écht zo’n boer?’ Maar eigenlijk moeten de mama’s net zo hard hun conclusies trekken: An, geef die pan nu gewoon eens aan Jan (lacht).»

HUMO Is Kaatje van Ketnet ook een feministe?

vangeel «Na deze voorstelling ben ik gaan nadenken over Kaatje. Ze is altijd vrij genderneutraal geweest, maar toch trapte ze af en toe in de oude stereotypes. Nu zou ik het niet meer vanzelfsprekend vinden dat Kaatje moet babysitten op Frits en Frats. Waarom zou Viktor dat niet kunnen?

»We willen onze boodschap met humor overbrengen. Daarom heet de voorstelling ‘Gratis chips!’: chips gaan makkelijker naar binnen dan feminisme, zeker als ze gratis zijn (lacht). Plus: chips zijn één van de weinige dingen die niet roze of blauw zijn. Ze zijn gelijk voor iedereen. Voorlopig toch.»