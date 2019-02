De vuile truken van energieverkopers. 'In de energieverkoop geldt: iedereen zet iedereen in de zak'

'Soms wordt aan mensen die niet toehappen gevraagd of ze een tevredenheidsenquête willen invullen. Zonder het te beseffen tekenen ze een nieuw contract'

Drie ervaren rotten uit de sector trekken aan de alarmbel: ze vinden dat het er in de deur-aan-deurhandel in gas en elektriciteit steeds minder koosjer aan toe gaat. Daarover willen ze getuigen in Humo, maar alleen onder een schuilnaam. Hans noemt zichzelf een pionier als ‘vertegenwoordiger in stroom’; Bart ontdekte de energiesector acht jaar geleden; Willy sprong nog niet zo lang geleden op de lucratieve energieboot als ‘adviseur in bijberoep’ maar kapte onlangs met zijn bijverdienste.

Hans «Ik ben erbij sinds de vrijmaking van de energiemarkt op 1 juli 2007. Eerst werkte ik met Nuon samen, later met de provider waarvoor ik nu jonge verkopers coach.»

Willy «Veel verkopers werken als zelfstandige na hun uren. Sommige collega’s specialiseren zich in telecom, nog anderen combineren telecom en energie. In plaats van ’s avonds na de reguliere dagtaak tupperwareparty’s te organiseren, leuren ze met aansluitingscontracten voor gas en elektriciteit.»

Bart «Energie in België is duur en de mensen kunnen niet zonder. Een adviseur die het klappen van de zweep kent, kan daar een aardig centje mee verdienen.»

Willy «De druk om argeloze klanten blaasjes te verkopen, werd steeds groter. Ik voelde me daar zeer ongemakkelijk bij en begon me een oplichter te voelen. Daarom ben ik ermee gestopt.»

HUMO Voor de goede orde: verkopers zoals jullie zijn dus geen werknemers van de energiebedrijven zelf.