Eeuwig spits Jan Mulder: 'Thomas Vermaelen is actief in de verkeerde wereld'

Dinsdag 19 februari stond er een klein nieuwsbericht in de krant dat mij bekend voorkwam: ‘Thomas Vermaelen behoort niet tot de selectie van Barcelona voor de achtste finales van de Champions League. De Rode Duivel is out met een contractuur in het rechterbeen. Vermaelen stond zaterdag nog negentig minuten op het veld tegen Real Valladolid.’

Hij liep als een kievit. Tevens behoort Vermaelen tot de voetballers die een tandenborstel van de grond pakken en door hun rug gaan. Valt het schilmesje van het aanrecht? Precies met de punt in de wreef van zijn rechtervoet. Zulke blessures bestaan. De Ierse recordinternational Robbie Keane wilde thuis televisiekijken, overstrekte zich bij het reiken naar de afstandsbediening en liep een ernstige knieblessure op. Kevin Hofland van Feyenoord struikelde over de hond en Milan Rapaic (Hajduk) stak op het vliegveld van Split zijn instapkaart per ongeluk in een oog. Beiden waren geruime tijd niet beschikbaar voor hun club.

Thomas Vermaelen is actief in de verkeerde wereld. Met de kwetsbaarheid van een schaker of een andere denksporter is hij ooit het voetbalveld opgestapt, met alle risico’s van dien: het gaat een tijdje goed en dan, ineens, wordt de geringste fysieke inspanning hem fataal. Zonde, Vermaelen is een klassespeler: elegant, snel, prachtige trap- en koptechniek, geen overtredingen nodig. En hij is dus het ideale doelwit voor gevallen tandenborstels, speelse hondjes, wandelingen en andere gevaren. Waarschijnlijk heeft Vermaelen zijn duizendste contractuur opgelopen toen hij na de wedstrijd tegen Valladolid in de kleedkamer tevreden achterover ging zitten.

Wat is een contractuur? Het Centrum van Consultatie en Expertise: ‘Een contractuur is een niet-normale stand (dwangstand) van een gewricht of een lichaamsdeel. Contracturen ontstaan doordat lichaamsdelen langdurig een bepaalde stand hebben zonder enige activiteit. Daardoor ontstaat een blijvende verkorting of samentrekking van de spier, met een verkromming of verstijving als gevolg.’

De verstijvingen in Thomas Vermaelen zijn niet meer te tellen. Hij haalt zich een contractuur op de hals, pauzeert een maand, speelt een halfuurtje, is blij dat dat zonder noemenswaardige ongelukken lukt, kleedt zich om, bereikt ongeschonden het huis en de volgende dag lees je dat hij wegens een lies niet in de selectie voor het weekeinde is opgenomen. Mijn gedachten gaan naar zo’n tekening van een atleet of een wielrenner met de verzamelde blessures erop: eindeloos veel rode stippen, kapotte steden en ooit gezonde meren in het landschap, nu met de verklarende teksten ‘Kraakbeen verpletterd, een volledig jaar out’ en ‘Stress in enkelband, acht maanden’.

Op 17 februari stond in The Sunday Times zo’n plattegrond van de handen van Gordon Banks, de legendarische Engelse doelman die 12 februari op 85-jarige leeftijd is overleden. Het bijgaande artikel over de magistrale doelman en gentleman, getiteld ‘The Hands of Time’, was geschreven door Hunter Davies. Davies deed het aan de hand van het interview dat hij in 1971 met Banks had gehad – zijn handen waren toen ook al door de krant afgedrukt. De grote Gordon Banks, wereldberoemd door de legendarische redding na een kopbal van Pelé op het WK 1970. (Pelé schreeuwde ‘Goal!’ en Banks duwde de bal op de doellijn over de lat. Geen mens kon geloven wat hij net met eigen ogen had gezien.)

Op zijn handen waren alle blessures met getallen aangegeven. De bijbehorende tekst in een kadertje ernaast: ‘9. Pink zonder knokkel. Hij verdween omstreeks 1968. Banks veronderstelt dat de verdwijning werd veroorzaakt door een kwetsuur die door hem destijds niet al te serieus werd genomen – hij speelde gewoon door.’

Later werd hij toch wat voorzichtiger en verbood hij zichzelf met een zaag te klussen. Gordon Banks was rechtshandig (zie de save in Mexico), maar speelde snooker en sneed brood links.