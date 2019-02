‘Just setting up my twttr’, de allereerste tweet in de geschiedenis, werd op 21 maart 2006 de wereld ingestuurd door @jack. De man heet voluit Jack Dorsey, en hij stond aan de wieg van Twitter. Maar hij ligt nu onder vuur omdat hij zijn geesteskind niet meer onder controle zou hebben en verspreiders van nepnieuws vrij spel hebben. Dorsey is er gerust in: ‘Ik ben een punker. Punkers stellen het systeem niet ter discussie omdat ze het haten, maar omdat ze het beter willen maken.’